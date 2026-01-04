新一波強烈大陸冷氣團明（5）日報到，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受輻射冷卻影響，各地早晚低溫剩下7至10度，西半部空曠地區可能跌破5度，有機會挑戰寒流等級，低溫情況至少持續至周五（1月9日），民眾要特別留意未來一周天氣和氣溫變化。
冷氣團明天報到 入夜挑戰寒流等級
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今（4）日到周一中午前屬於「冷氣團減弱」階段，各地白天涼爽舒適，夜晚清晨稍有寒意；下一波冷空氣預計周一中午後再度南下，強度屬於「強烈冷氣團」等級，可能挑戰「寒流」等級。
冷氣團輻射冷卻發威 至少冷到1月中旬
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，下波冷氣團屬於乾冷型態，「輻射冷卻」效應相當明顯，各地夜晚至清晨將出現7至10度的極端低溫，平原空曠、內陸近山區、竹苗丘陵區更低，這樣的氣溫形態預計影持續至周五，影響時間長。
臺灣大學大氣科學博士林得恩也提及，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬，元旦過後強冷空氣南下，冷的時間維持較長（至少15天或以上），強度也多在大陸冷氣團等級上下，甚至還有機會衝到2026年首波寒流等級，1月7日、1月9日、1月10日的清晨，都有機會達標。
周一北部、東部有雨 冷氣團下周末減弱
天氣方面，中央氣象署預報員曾昭誠提醒，明後兩天強烈大陸冷氣團南下後，桃園以北、東半部地區將會轉有局部短暫雨，東南部、恆春半島也有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。
周三、周四（1月7日至1月8日）水氣減少，全台各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨；預估周五、周六（1月10日）冷氣團才會減弱，但清晨受輻射冷卻影響，局部地區還是會有10度以下低溫，請民眾務必特別留意。
資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書、林老師氣象站、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今（4）日到周一中午前屬於「冷氣團減弱」階段，各地白天涼爽舒適，夜晚清晨稍有寒意；下一波冷空氣預計周一中午後再度南下，強度屬於「強烈冷氣團」等級，可能挑戰「寒流」等級。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，下波冷氣團屬於乾冷型態，「輻射冷卻」效應相當明顯，各地夜晚至清晨將出現7至10度的極端低溫，平原空曠、內陸近山區、竹苗丘陵區更低，這樣的氣溫形態預計影持續至周五，影響時間長。
臺灣大學大氣科學博士林得恩也提及，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬，元旦過後強冷空氣南下，冷的時間維持較長（至少15天或以上），強度也多在大陸冷氣團等級上下，甚至還有機會衝到2026年首波寒流等級，1月7日、1月9日、1月10日的清晨，都有機會達標。
天氣方面，中央氣象署預報員曾昭誠提醒，明後兩天強烈大陸冷氣團南下後，桃園以北、東半部地區將會轉有局部短暫雨，東南部、恆春半島也有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。
周三、周四（1月7日至1月8日）水氣減少，全台各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨；預估周五、周六（1月10日）冷氣團才會減弱，但清晨受輻射冷卻影響，局部地區還是會有10度以下低溫，請民眾務必特別留意。