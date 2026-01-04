我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安怡（如圖）在A-Lin演唱會上被她親自點一起合唱，兩人的聲音神似，網友直呼她有出道條件。（圖／摘自 @betterann_ann threads）

▲網友稱讚A-Lin（如圖）很貼心，把難度高的地方唱掉，讓一起合唱的觀眾有機會好好表現。（圖／摘自 @betterann_ann threads）

A-Lin的歌唱實力不但已獲金曲獎的肯定，也贏得「天生歌姬」美名，不過兩年前她在澳洲雪梨的演唱會上，點了台下一位外型出眾的女歌迷一起合唱〈給我一個理由忘記〉，還先確認她的歌喉問道：「妳覺得妳的歌聲怎麼樣？」對方回答：「一般。」A-Lin接著說道：「妳不要等一下一唱出來就很厲害喔，我會生氣。」結果這位女生一開口，全場差點瘋掉，不但歌聲跟A-Lin神似，還被形容像兩個她在對唱。兩年前A-Lin的世界巡演到了澳洲的雪梨，點了一位漂亮的女性觀眾合唱，聽到對方回答自己的歌聲一般，還幽默表示等一下不要一唱出來就很厲害，會讓她生氣，果然女性觀眾一開口就讓全場驚訝，十分動聽。這位女生除了嗓音確實很突出，更驚人的是和A-Lin很類似，影片上網之後，討論區有人留言：「連講話的聲音都跟A-Lin很像！」也有人大讚歌聲好就算了，外型還很出色，頗有出道的條件。有觀眾注意到，兩人在合唱的時候，A-Lin很貼心的把難度較大的高音、假音、轉音等部分都先唱掉，再讓給這位觀眾表現。之後她問起對方的名字，對方回答叫「安怡」，還解釋是「安全的安、心曠神怡的怡」，她也妙回：「聽妳的聲音我都心曠神怡了，好厲害喔。」留言區也有網友表示是在2026台東跨年演唱會後，一路找到相關影片才找到這個畫面，大讚A-Lin真的好棒，唱歌嗓音好好聽，也稱讚安怡的歌聲，已被她圈粉，更有幽默的網友形容安怡是「B-Lin」。