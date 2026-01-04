我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊在2026年休賽季的補強目標已逐漸清晰。根據ESPN資深記者帕森（Jeff Passan）的最新證實，洋基隊目前正全力推動簽回明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）的計畫。儘管雙方在合約價碼上仍有落差，但洋基隊展現了前所未有的強硬與堅定立場，寧可等待報價下修，也不願輕易屈服於對方的天價要求。隨著2026年的到來，洋基隊雖然已向這位2019年國聯MVP遞出正式報價，但談判進度卻顯得異常緩慢。帕森在社群媒體上回應球迷提問時指出：「洋基隊認為自己擁有足夠的籌碼。憑藉著陣中的新秀瓊斯（Spencer Jones）與多明格茲（Jasson Dominguez），洋基已有能力組成極具競爭力的外野陣容。儘管沒人會否認貝林傑加入後能讓球隊更強，但在他的價格下跌之前，洋基隊似乎不打算做出任何讓步。」目前30歲的貝林傑正尋求一份長期且優渥的複數年合約，但目前市場上的競爭者皆對其高昂的開價望而卻步。消息指出，貝林傑可能在等待另一位強打塔克（Kyle Tucker）的簽約結果，寄望塔克拿下超級大約後帶動整體外野手市場。然而，洋基隊顯然對此並不焦急。球團高層正向貝林傑陣營釋放明確信號：洋基隊並非「非他不可」，若談判破裂，他們隨時可以啟用年輕新秀接班。這種「硬碰硬」的策略，反映出洋基對於這筆交易的精算與冷靜。儘管洋基隊目前掌握局面，但帕森也提醒，情況依然充滿變數。美聯東區其他對手（如藍鳥隊）的補強動作，可能會隨時改寫洋基隊的戰略計算。如果有一支球隊因為急於補強而給出接近貝林傑要求的報價，洋基隊可能就必須決定是否參與這場競標大戰。對洋基球迷而言，看著球隊在場邊觀望或許令人沮喪，但從長遠來看，這場博弈拖得越久，局勢反而對洋基越有利。只要洋基隊能維持這份堅定的立場，最終極有可能以更為合理的價碼，迎回這位曾為球隊做出貢獻的頂級強打。