富邦勇士去年8月宣布，「新竹球王」成力煥正式加入球團，並改以助理教練身分投入團隊運作。去年正式卸下球員身分、轉任富邦勇士助理教練後，球迷紛紛認為38歲的成力煥選擇在生涯末期按下轉彎鍵相當可惜。面對外界的不捨與討論，成力煥說道雖然籃球生涯還是有些遺憾，但這就是人生的一部分。此外，成力煥也提到昨日先發回歸的「野獸」林志傑，直言這就是他在勇士擔任助教期間最印象深刻的事。2014年，成力煥在SBL選秀中於第三輪第一順位獲臺灣銀行青睞，正式開啟職業籃球生涯。期間一度因年齡與生涯規劃考慮退休，但2017年首度入選中華男籃培訓名單，並參與亞洲盃東亞資格賽與瓊斯盃，讓他選擇延續球員生涯，轉戰台啤效力。轉戰P. LEAGUE+後，成力煥在新竹街口攻城獅表現亮眼，首季即以平均13.3分、4.1籃板、2.1助攻，入選年度最佳第一隊與年度防守第一隊。之後先後效力福爾摩沙台新夢想家、桃園領航猿，2023年合約期滿成為自由球員，並在2025年8月正式加入勇士教練團。成力煥直言，年齡是促使他轉換跑道的關鍵因素之一。他笑說自己雖然外表看不太出來，但實際上已經38歲，「這個年紀，很清楚知道自己正站在生涯的重要分岔點。」回顧多年職籃生涯，他認為已經盡全力完成當初對自己的期待。談到是否感到不捨或遺憾，成力煥不避諱說道：「遺憾一定會有，畢竟總會覺得自己還能再做得更好。」但他也坦然表示，正因為人生不可能十全十美，才能推動人往下一個階段前進，「與其留在原地，不如在適合的時間點轉身。」雖然角色轉變，成力煥對球場的情感依舊深厚。他笑稱自己偶爾還是會「手癢」，特別是在球隊出現傷兵狀況時，仍會主動下場協助練習，幫忙分擔訓練強度。至於狀態如何，他幽默回應：「體能就先不說了，但準不準，你們可以去問現在的球員。」此外，成力煥受訪時談及在勇士擔任助教期間最印象深刻的就是「野獸」林志傑昨天的復出戰。成力煥坦言自己打職籃的契機就是看了打SBL的林志傑，也就這樣走了10幾年的籃球路：「傑哥其實是我當年打球時的目標之一，所以當時連續投進兩顆三分球，那種心裡的感覺會一直延續在場上。43歲還能在場上持續有表現，說『巔峰』可能談不上，但我覺得他還是做得到。」