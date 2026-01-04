我是廣告 請繼續往下閱讀

▲余祥銓（右）在節目上爆料媽媽李亞萍刷爆爸爸余天的信用卡。（圖／YouTube@chopchopshow）

75歲資深藝人李亞萍日前透露罹患失智症，表示已有在看醫生服藥治療。而近日她與兒子余祥銓及媳婦柔柔一起登上《11點熱吵店》，節目在上個月31日公開片段，余祥銓竟爆料媽媽買東西買了30萬，直接刷爆爸爸余天的卡，讓一旁的李亞萍聽得很不爽，直接走向鏡頭，隔空對余天喊話：「50年的夫妻可以這樣子嗎？我幫你生3個」，還罵余天是臭老頭，怒批「你什麼東西」，讓大家笑翻。余祥銓在節目中爆料爸爸余天有一次接到銀行電話，說信用卡被刷爆，讓沒有出門的余天驚呼：「怎麼可能？我限額有40萬欸」，結果後來發現是李亞萍買了2件塑身衣，共花了30幾萬。沒想到一旁的李亞萍越聽越不爽，余祥銓只好馬上把鍋丟給爸爸，結巴表示都是余天跟他的抱怨，自己沒有意見。李亞萍直接起身對鏡頭向余天喊話：「你覺得我花了30幾萬是怎樣？50年的夫妻可以這樣子嗎？我幫你生3個、我幫你顧家、我幫你養小孩、我幫你管教那個不肖子。余天你什麼東西，臭老頭！」李亞萍公開嗆老公余天的模樣讓大家笑翻，依然嗆辣的作風也火速引發熱議，「亞萍姐，綜藝感十足，討人喜歡，非常棒」、「真的很有笑果，好看，亞萍姐保重身體」。許多人也鼓勵李亞萍多多出現，保持心情愉快。據悉，李亞萍日前坦言自己的狀況已經影響到日常生活，苦笑說現在常出現失憶、失智的症狀，甚至剛跟人聊完天，轉頭就會忘記對方是誰。過去余天曾抱怨她在家總是碎碎念，其實背後原因也讓人心酸，她會一邊在家裡走來走去、一邊自言自語，看到空著的餐桌椅，還會恍神以為弟弟亞夫剛剛還坐在那裡吃飯，直到余天忍不住提醒她，亞夫早在多年前就已經過世。目前李亞萍固定回診、按時服藥，她轉述醫師的說法，認為失智與失憶和長期自閉、憂鬱狀態有關，她也形容自己的時間感常常錯亂，有時候去醫院看診，連藥都還沒拿就直接回家；有一次凌晨4點就刷牙換衣服準備出門，還以為是下午4點，直到家人提醒才驚覺搞錯。對於是否會繼續現身螢光幕，她則坦承現在能上的節目已經不多，之後還是要看主題合不合適，才會再做考慮。