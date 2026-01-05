我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龍千玉（右）曾是曹西平（左）哥哥的前妻，2人互動與情意深厚。（圖／翻攝自臉書@曹西平的粉絲愛團）

📢龍千玉：曹西平的溫暖會一輩子放心裡

📢吳宗憲：曹西平要看見心裡美好的地方

▲吳宗憲（如圖）緬懷曹西平：「一路好走。熱情的姑娘，永遠的偶像！」（圖／記者嚴俊強攝影）

📢包偉銘：曹西平工作或私下都非常真性情

📢小S：會永遠記得曹西平的獨特魅力

📢沈玉琳：跟曹西平一起錄影總是特別歡樂

▲沈玉琳（如圖）跟曹西平錄影打打鬧鬧、互相鬥嘴，總是特別歡樂。（圖／沈玉琳的御琳軍臉書）

📢派翠克：曹西平是很真實又暖心的前輩

📢陳美鳳：一碰面曹西平感覺就會很熟悉

📢王彩樺、白雲：曹西平離開我們很捨不得

▲王彩樺（如圖）回憶與曹西平在秀場共事的時光，對方的照顧令她至今難忘。（圖／尊鵬國際有限公司提供）

曹西平頭七就在今天！靈堂、告別式籌備中

資深藝人曹西平上月29日過世，30日遺體由乾兒子Jeremy相驗完畢，死因疑似與其生前高血壓有關，今（5）日逢曹西平頭七日子，噩耗依舊令人難以接受，他生前於演藝圈廣結善緣，真性情作風獨樹一幟，讓大批藝人好友接連發聲緬懷，包括龍千玉、吳宗憲、包偉銘、沈玉琳、小S、派翠克、陳美鳳、王彩樺、白雲等等，《NOWNEWS今日新聞》整理出眾人感念曹西平的言論，讓讀者一同懷念其美好。龍千玉與曹西平有45年交情，「從我17歲、你19歲開始，你就一直在我身邊。」回憶過往相處時刻，龍千玉去年偷偷幫曹西平慶生，「你看到我們的那一刻，眼眶紅了，你說你真的很感動。那個畫面，我一直放在心裡。謝謝你這一輩子對我的呵護與鼓勵，謝謝你總是默默照顧我、替我撐著。你給我的溫暖，我會一輩子放在心裡。」吳宗憲曾幫助曹西平復出演藝圈，開導對方，「你要知足，你要看見你心裡美好的地方」，同時分享自己父親曾有躁鬱症，強調每個人都需要被陪伴與理解，「我歲數小你一點，還可以告訴你對或錯。不過這些事都過了，你就放下來一路好走。天堂就沒有病痛，慢慢走。曹大哥一路好走。熱情的姑娘，永遠的偶像，掰掰。」包偉銘曾搭檔曹西平主持《來電五十》，私下傳出多年不合，直到2018年，2人因白冰冰牽線同台破冰，包偉銘悼念，｢聽到曹大哥離開消息，遲遲不敢相信，一直問是真的嗎？是真的嗎？從同期出道開始，無論是工作或私下互動，都可以知道你其實非常真性情，謝謝你讓我們一起走過那段青春歲月，一路好走，當個快樂的天使。」曹西平生前時常登上小S的節目《康熙來了》，2人互動火花四射，鬥嘴橋段成為話題，至今仍被粉絲剪輯重播、反覆回味，她痛心地向《NOWNEWS今日新聞》悼念：「會永遠記得他的獨特魅力！」沈玉琳向《NOWNEWS今日新聞》表示，「跟曹大哥一起錄影，打打鬧鬧、互相鬥嘴，總是特別的歡樂，錄影空檔常聽他分享人生的歷程跟對演藝圈的看法，得到很多啟發。我《11點熱吵店》開播的時候，他還來當首集嘉賓，沒想到那也是我最後一次見到他本人。希望他一路好走，在天國享受快樂的生活。」語氣又震驚又難過。身為曹西平的後輩，派翠克不忘對方多年的提攜與照顧，「曹大哥是很真實又暖心的前輩，當時表演的前一天突然問我：『派什麼克的，你明天穿我的衣服，我幫你帶，你的醜死了，才不像我！』您前陣子在臉書誇獎我長大了，也說我是最真實的一位，我真的很感動，我會帶著您教會我的待人處事，持續延續這些力量。」陳美鳳最後一次見到曹西平約在2年前，2人當年在秀場時期就認識，「他都是載歌載舞、帶動氣氛，後來轉電視，因為領域不同，碰到機會比較少，但一碰面感覺就會很熟悉」，2人私下偶爾用社群軟體慰問幾句，這麼多年來，感覺曹西平都沒變，尤其自己感情低潮時，對方十分關心，種種點滴在心頭，陳美鳳感觸良多。王彩樺回憶起與曹西平在秀場共事的時光，當時對方紅過半邊天，而自己才剛出道，卻受到照顧很多，近年私底下雖較少互動，但偶爾會在社群媒體上關注對方，「他的離開讓我們很心疼、很捨不得，希望他一路好走。」白雲則感嘆，對方十分真性情，自己也曾被罵過醜八怪，「曹大哥這樣罵是正確的，我就不反駁了。」曹西平治喪小組向《NOWNEWS今日新聞》表示，靈堂設置與告別式時間、地點等細節，目前仍在積極籌備中，待相關流程確認後，將統一對外公告，懇請外界耐心等候。治喪小組也呼籲，由於事發突然，家屬仍處於深切哀痛之中，需要時間處理法律與相關事宜，懇求關心曹西平的朋友給予家屬空間與尊重，避免過度揣測或打擾。