多倫多藍鳥在這個休賽季火力全開大補強！就在外界焦點還停留在他們是否會爭取布萊格曼（Alex Bregman）或塔克（Kyle Tucker）等大咖時，藍鳥總管艾特金斯（Ross Atkins）出其不意地出手，宣布以4年6000萬美元（約新台幣18.8億元）的合約，簽下日職讀賣巨人的當家球星岡本和真。這筆簽約不僅讓藍鳥的團隊薪資衝上大聯盟第二高，也展現了球隊衝擊世界大賽冠軍的決心。現年29歲的岡本和真是日職近年來最穩定的重砲手之一。美媒分析指出，自2018年以來，他已有6個賽季擊出超過30發全壘打。去年賽季（2025）他在日職出賽77場，繳出打擊率3成 22、上壘率4成11、長打率5成81的優異三圍，外帶15轟與23支二壘安打，且在314個打席中僅被三振36次。雖然來到大聯盟後長打產量預期會下修，但岡本具備優異的擊球接觸能力與低三振率，這讓他的轉換風險相對較低。分析認為，雖然他的天花板可能不如村上宗隆那般驚人，但岡本的技術成熟度提供了更高的「地板」，是相對安全的投資。岡本的加盟固然令人振奮，但也帶來了調度上的難題：他該守哪裡？在日本，岡本主要鎮守一壘與三壘，偶爾客串外野。然而，藍鳥的一壘大關未來十年都將由當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）把持。因此，藍鳥必須寄望岡本能勝任三壘守備。儘管他在日職的三壘防守評價尚可，但能否適應大聯盟強度的熱角防區仍是問號。若守備不適應，角落外野或指定打擊（DH）將是選項，但這也意味著藍鳥現有的陣容將更加擁擠，後續可能還會有交易發生以清出空間。簽下岡本後，藍鳥2026年的競爭平衡稅（CBT）計算薪資已來到約3.09億美元，全聯盟僅次於洛杉磯道奇。儘管花錢不手軟，但美媒認為這並不代表藍鳥會退出布萊格曼、塔克或比薛特（Bo Bichette）的爭奪戰。由於明年冬天藍鳥將有巨額薪資解套，加上2027年可能面臨封館危機，這個休賽季被視為球團梭哈拼冠的最佳時機。這筆簽約被視為藍鳥的一步好棋，若能再補進一位頂級球星，陣容將更加無懈可擊；反之，若岡本是今年冬天的最後一塊拼圖，那麼陣中的巴格（Addison Barger）與桑坦德（Anthony Santander）等人，勢必得在新賽季扛起更多責任。