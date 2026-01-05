我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王陽明坦承自己在新年第一天就發生車禍，不小心追撞前車，他也公開認錯道歉。（圖／Sunny 王陽明臉書）

▲曹西平（左）今日頭七，他生前與前大嫂龍千玉（右）是好友，交情匪淺。（圖／JET提供）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（５）日熱門娛樂話題搶先看：小嫻（黃瑜嫻）昨日深夜發文，公開媽媽過世的消息，表示自己儘管悲痛，但還是堅持完成舞台劇演出，堅強發言令人動容。王陽明在社群坦承自己新年的第一天就出了車禍，追撞前車他公開道歉認了「這完全是我的問題」。曹西平今日頭七，圈內好友哀悼文一次看。小嫻近年深耕恆春，重返校園並挑戰音樂劇導演與女主角。演出前夕卻接獲噩耗，母親病危離世，她在加護病房與媽媽完成最後道別後，忍痛趕回劇場扛起導演、編劇與主演的重任，最後順利完成演出。小嫻感謝團隊支持，坦言自己雖與悲傷同行，但把演出獻給天上的母親，也希望把力量傳給也曾面臨痛苦或正在面對失去的人。王陽明昨晚在臉書分享，自己迎接2026年的第一天就發生車禍，因誤以為前車起步而踩油門，結果不慎發生追撞事故，讓他無奈直言當下「感覺很糟」。但事後他也第一時間下車向對方致歉、協調理賠，所幸雙方無人受傷、車輛損害也不大。他也強調車禍是自己的問題、會負起責任，也感謝對方的諒解與警方的幫忙，粉絲見狀也安慰他，直呼「人平安最重要」。資深藝人曹西平上月29日過世，30日遺體由乾兒子Jeremy相驗完畢，死因疑似與其生前高血壓有關，今（5）日逢曹西平頭七日子，噩耗依舊令人難以接受，他生前於演藝圈廣結善緣，真性情作風獨樹一幟，讓大批藝人好友接連發聲緬懷，包括龍千玉、吳宗憲、包偉銘、沈玉琳、小S、派翠克、陳美鳳、王彩樺、白雲等等，《NOWNEWS今日新聞》整理出眾人感念曹西平的言論，讓讀者一同懷念他的美好。