中國職棒CPB去年底啟動徵選，要打造一支屬於他們職棒官方的啦啦隊「CPB Girls」。如今徵選已結束，8人名單出爐，並沒有台灣或韓國的啦啦隊女神加入；但3日CPB立春聯賽在深圳開打，曾是台灣啦啦隊女神的王笑笑、Amis、小娃、TOMO竟都現身助陣。她們作為CPB Girls徵選的導師，也出現在應援席，但低調未受訪。
CPB Girls不只8人？4台灣啦啦隊女神現身應援
日前CPB Girls結束徵選，宣布8人名單為銀仔、樊樊、炸梨、魚小魚、芽子、陸肆、希樾、卓卓，其中陸肆因與「六四」諧音相同，觸及中共政治敏感神經，最終被改名成「思瑤」。而這份名單當中並未有台灣人，但3日CPB立春聯賽開打時，中職前啦啦隊女孩王笑笑、Amis，以及職籃前啦啦隊女孩小娃、TOMO都現身球場。
據《東森新聞》報導，這4人之前就出現在CPB Girls徵選的宣傳影片中，以導師身分指導其他想加入啦啦隊的新人，但並未被列入CPB Girls名單，因此3日突然現身球場應援的舉動也引發關注。不過4人在工作結束後表現都很低調，並未受訪。
王笑笑、Amis、小娃、TOMO 4女神背景一次看
王笑笑過去是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的人氣成員，2023年離隊。她日前接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時就強調自己沒有要加入CPB Girls，與CPB是以單次合作、活動邀約的形式前往表演。Amis則曾是味全龍啦啦隊的舞蹈總監，在圈內資歷也很深厚，去年3月正式離隊。
至於小娃，她曾是職籃高雄全家海神隊啦啦隊的一員，也在去年選擇離開。TOMO則曾是攻城獅啦啦隊的慕獅女孩，早在2022年8月就宣布退隊，結束3年應援生涯。外界都很關注這4人是否會接受中國的招攬，未來正式加入CPB Girls的陣容，《NOWNEWS今日新聞》已分別詢問4人，但至截稿前尚未獲得回應。
照片來源：微博＠CPB中國棒球城市聯賽
