隨着洛杉磯道奇隊近年統治大聯盟賽場，陣中究竟有多少球星能入選象徵最高榮譽的「美國棒球名人堂」（National Baseball Hall of Fame）成為熱議焦點。道奇隊專門媒體《Dodgers Nation》今日發表專題報導，盤點陣中多位準名人堂成員，其中去年底宣布退役的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）被看好能在獲得資格的第一年就順利入選，而正值巔峰的大谷翔平則被列為「實質上必然」的名單。

我是廣告 請繼續往下閱讀
傳奇謝幕！克蕭223勝神級數據獲評等

報導給予37歲的克蕭最頂級的評價。克蕭於2025年球季結束後宣布引退，留下223勝96敗、防禦率2.53、3052次三振的輝煌紀錄。其生涯勝貢獻值（bWAR）高達80.9，排名史上第64位。媒體直言，這樣的戰績完全無須爭議，克蕭在第一年投票就能進入古柏鎮幾乎是板上釘釘的事。

「實質必進」四人組：大谷、貝茲、弗里曼、羅伯斯

在「實質上確定入選」的類別中，道奇隊共有四位領軍人物：

大谷翔平（31歲）： 報導指出，大谷目前已坐擁4座MVP，位居史上第二多。考量到他目前僅30歲出頭，且已帶領道奇兩度奪下世界大賽（WS）冠軍，幾乎可以肯定他未來將戴著道奇隊球帽進入名人堂。

貝茲（Mookie Betts，33歲）： 貝茲自波士頓轉戰洛杉磯後，將道奇從強隊提升至聯盟巔峰。他在洛杉磯期間已收穫 3 座世界大賽冠軍與 4 次全明星肯定，歷史地位穩固。

弗里曼（Freddie Freeman，36歲）： 媒體稱其為「同世代最強打者」。由於他在亞特蘭大勇士與道奇皆有偉大成就，屆時名人堂銘板上的球帽是否刻有標誌仍有討論空間，但入選本身毫無懸念。

羅伯斯（Dave Roberts，53歲）： 儘管執教過程中偶爾遭受球迷批評，但報導強調：「大聯盟歷史上只有 11 位教練能奪下 3 座世界大賽冠軍」，單憑此成就便足以讓其具備候選資格。

未來潛力股：山本由伸「正走在正確道路上」

除了上述準名人堂成員，報導也點名塞揚左投史涅爾（Blake Snell）、捕手史密斯（Will Smith）以及守護神迪亞茲（Edwin Díaz）皆是極具競爭力的候選人。

至於27歲的日籍投手山本由伸，媒體認為目前談論名人堂雖然尚早，但他自加盟大聯盟以來的表現穩定且強勢，正朝著正確的目標與道路前進。

▲洛杉磯道奇傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）登上隊友貝茲（Mookie Betts）的Podcast節目，首度談到退休後的生活。他笑言：「我快有五個小孩了，光接送就得去買七人座休旅車」，而貝茲則打趣說「不如去當飛行員？」，該提議以立馬被打槍。（圖／取自Los Angeles Dodgers X，x.com/Dodgers）
▲克蕭於2025年球季結束後宣布引退，留下223勝96敗、防禦率2.53、3052次三振的輝煌紀錄。（圖／取自Los Angeles Dodgers X，x.com/Dodgers）
消息來源：東京體育

MLB相關報導：

🔥MLB／洋基、大都會隊內氣氛「差很大」！前明星右投分享親身經歷

🔥MLB／日本3球星太廉價？合約加總46.3億　不到「0.5個」山本由伸

🔥MLB／90轟游擊手找到新東家！阿西亞去年DFA　洋基、大都會都想搶

🔥砲轟大谷後身價飆漲？紅襪、洋基搶比薛特　美媒曝1豪門加入混戰

相關新聞

MLB／洋基和道奇差別在哪？25年只養出一個賈吉　隊媒痛批凱許曼

MLB／洋基被死敵太空人搶走今井達也！隊媒：成功激怒了全體球迷

MLB／藍鳥打線不輸道奇！「千轟打線」出爐　岡本和真被擠到七棒

MLB／大谷翔平很會拍照！道奇攝影師認證　自曝與Dekopin有趣故事