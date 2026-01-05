我是廣告 請繼續往下閱讀

▲克蕭於2025年球季結束後宣布引退，留下223勝96敗、防禦率2.53、3052次三振的輝煌紀錄。（圖／取自Los Angeles Dodgers X，x.com/Dodgers）

隨着洛杉磯道奇隊近年統治大聯盟賽場，陣中究竟有多少球星能入選象徵最高榮譽的「美國棒球名人堂」（National Baseball Hall of Fame）成為熱議焦點。道奇隊專門媒體《Dodgers Nation》今日發表專題報導，盤點陣中多位準名人堂成員，其中去年底宣布退役的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）被看好能在獲得資格的第一年就順利入選，而正值巔峰的大谷翔平則被列為「實質上必然」的名單。報導給予37歲的克蕭最頂級的評價。克蕭於2025年球季結束後宣布引退，留下223勝96敗、防禦率2.53、3052次三振的輝煌紀錄。其生涯勝貢獻值（bWAR）高達80.9，排名史上第64位。媒體直言，這樣的戰績完全無須爭議，克蕭在第一年投票就能進入古柏鎮幾乎是板上釘釘的事。在「實質上確定入選」的類別中，道奇隊共有四位領軍人物：大谷翔平（31歲）： 報導指出，大谷目前已坐擁4座MVP，位居史上第二多。考量到他目前僅30歲出頭，且已帶領道奇兩度奪下世界大賽（WS）冠軍，幾乎可以肯定他未來將戴著道奇隊球帽進入名人堂。貝茲（Mookie Betts，33歲）： 貝茲自波士頓轉戰洛杉磯後，將道奇從強隊提升至聯盟巔峰。他在洛杉磯期間已收穫 3 座世界大賽冠軍與 4 次全明星肯定，歷史地位穩固。弗里曼（Freddie Freeman，36歲）： 媒體稱其為「同世代最強打者」。由於他在亞特蘭大勇士與道奇皆有偉大成就，屆時名人堂銘板上的球帽是否刻有標誌仍有討論空間，但入選本身毫無懸念。羅伯斯（Dave Roberts，53歲）： 儘管執教過程中偶爾遭受球迷批評，但報導強調：「大聯盟歷史上只有 11 位教練能奪下 3 座世界大賽冠軍」，單憑此成就便足以讓其具備候選資格。除了上述準名人堂成員，報導也點名塞揚左投史涅爾（Blake Snell）、捕手史密斯（Will Smith）以及守護神迪亞茲（Edwin Díaz）皆是極具競爭力的候選人。至於27歲的日籍投手山本由伸，媒體認為目前談論名人堂雖然尚早，但他自加盟大聯盟以來的表現穩定且強勢，正朝著正確的目標與道路前進。