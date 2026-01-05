強烈大陸冷氣團抵達台灣，天氣風險公司分析師薛皓天表示，北部、宜蘭今（5）日轉為濕冷，入夜各地低溫下探10度左右，周三、周四（1月7日至1月8日）輻射冷卻明顯，冷氣團威力逼近寒流，全台早晚低溫都在10度上下，局部地區跌破5度。
強烈大陸冷氣團來了 今天天氣早晚溫差大
薛皓天指出，今天台灣受新一波強烈大陸冷氣團影響，上半天多雲到晴，下半天起水氣抵達，迎風面北部、宜蘭轉為「多雲有短暫陣雨」天氣，其它地區維持晴到多雲。
氣溫方面，今天苗栗以北白天高溫20度，中部21至23度，南部24至26度，東部22至24度，晚間各地氣溫偏低，北部、東部低溫12至15度，西半部受輻射冷卻影響，日夜溫差大，局部有10度左右低溫。
冷氣團挑戰寒流 周三、周四最冷跌破5度
薛皓天提醒，明天強烈大陸冷氣團持續影響，水氣減少，北部、東部多雲時陰，其它地區晴到多雲。氣溫將再降低，中北部、宜蘭白天高溫剩下15度，中部以南19至24度，花東19至22度；各地晚上至清晨低溫11至14度，西半部受輻射冷卻影響，局部仍有10度左右或以下低溫。
薛皓天說明，周三、周四是最冷時段，白天高溫和周二類似，但由於環境轉乾導致「輻射冷卻」作用明顯，夜晚清晨全台低溫普遍在10度上下，空曠處、近山區可能跌破5度，冷氣團有機會升級為寒流等級。
本周7天都在冷 周六還有一波冷氣團
薛皓天提及，周五冷氣團減弱，各地維持晴到多雲，低溫持續明顯，各地只有10至14度，白天氣溫仍偏溫暖，各地溫差大；周六則有另一波冷空氣短暫增強，強度維持冷氣團，周日冷空氣減弱，晚上低溫略微回升，各地落在11至15度。
薛皓天強調，本周7天的氣溫都持續偏低，特別是北部、宜蘭整天都是寒冷天氣，中部以南白天溫暖、夜間清晨寒冷，溫差較大。預估下周仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，民眾務必多追蹤最新預報資訊。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
