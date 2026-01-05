台灣歷年進入冬季後，1月是平均氣溫最低的時段，全台月均溫只有18度，其中全台灣最冷的縣市，就是地勢平坦又接近台灣海峽的「新北淡水」，中央氣象署表示，淡水1月均溫只有15.4度，比台北市的16.6度低上許多，榜單中第2名則是新竹、第3名為基隆。
🟡台灣1月最冷縣市排行
1、淡水：15.4度
2、新竹：15.7度
3、基隆：16.1度
4、台北：16.6度
5、宜蘭：16.6度
淡水地平又靠海 冷空氣直接灌入城市
氣象署說明，淡水靠近台灣海峽，地勢平緩較無法遮蔽寒風，每當有東北季風、冷氣團、寒流來襲時，冷空氣幾乎是直接灌進淡水市區，使得淡水成為台灣1月最冷的地區，比全台平均低了整整2.6度。
氣象署指出，第2名的新竹，低溫主要來自於「沖積平原」的地形，由東南向西北呈「喇叭狀」開敞，類似風口，一旦冷空氣進入，風勢會受約束而集中、增強，且新竹位於台灣海峽的峽道變窄處，「狹管效應」作用下讓風勢更強勁、氣溫變更低。
冬天北台灣真的冷 中南部「輻射冷卻」也很兇
氣象署提及，台灣本島平地第3冷的地區，是受到東北季風直擊的基隆，因為面迎東北季風與鋒面的緣故；多數台灣冬季較冷區域都以東部與北部的城市為主，例如台北、宜蘭歷年1月平均氣溫攝氏16.6度就排名第4。
中南部的嘉義則是因為空曠廣大的農田，造成夜間「輻射冷卻」作用明顯，歷年1月平均氣溫攝氏16.8度，成為台灣冬季第6冷的平地區域。歷年1月最暖的氣象站是台灣最南端的恆春，氣溫達到攝氏21.1度。
資料來源：中央氣象署
