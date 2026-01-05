被視為奧斯卡金像獎重要前哨戰的評論家選擇獎揭曉得獎名單，氣勢領先的《一戰再戰》如預期抱回最佳影片、導演、改編劇本等3大獎，成為大贏家之一，但男女主配角都入圍卻全摃龜，呼聲頗高的李奧納多狄卡皮歐則被強敵「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》擊退，影后是《哈姆奈特》潔西巴克利。台灣電影《左撇子女孩》入圍兩項都落空，《Kpop 獵魔女團》則是提名兩項都獲獎。
李奧納多不敵甜茶 新科影帝致詞對台下女友示愛
評論家選擇獎是由美加地區637位電視、廣播、網路影評人共同票選出得主，奧斯卡大獎命中率曾達8成、甚至不輸金球獎，因此頗受重視。《一戰再戰》和導演保羅湯瑪斯安德森雖然再下一城，確立在奧斯卡的大熱行情，可是李奧納多狄卡皮歐爭取第2座影帝卻提前先被提摩西夏勒梅攔胡，兩人必然將繼續激烈廝殺，提摩西也在致詞時感謝女友凱莉珍娜。
過去被視為「文青男神」的提摩西夏勒梅，和象徵通俗、純靠炒新聞搏出名的卡戴珊家族小妹凱莉交往，曾讓不少粉絲心碎，也覺得他的光環在消褪中，沒想到彼此感情挺過3年，提摩西致詞時還直接說道：「我愛妳，如果沒有妳我沒辦法得到這個獎，我從心底感謝妳。」此時鏡頭拍到台下的凱莉，她的嘴型看得出似乎也講了：「我愛你。」來回應台上的男友。
《科學怪人》與《罪人》 並列得獎數最多大贏家
提摩西夏勒梅是好萊塢目前極少數知名度強大，也真正對於北美觀眾有票房號召力的新一輩紅星，《橫衝直闖》長兩個半小時，聖誕節上映至今北美票房已破5600萬美元，表現極突出，在台灣雖也正上映中，戲院場次卻排得不多，不少觀眾也抱怨想看卻很難湊得上時間。至於《一戰再戰》去年9月已在台上映，目前HBO Max已上架，全台則有台北、台中各一家二輪戲院仍在放映。
其他獲獎電影還包括Netflix《科學怪人》扮演怪人的雅各艾洛迪拿下最佳男配角，《凶器》裡扮妖婆的艾美麥蒂根獲最佳女配角，《罪人》則拿下最佳原著劇本、配樂、年輕演員等4座獎，和同樣拿4獎的《科學怪人》並列獲獎數最大贏家。《Kpop 獵魔女團》繼紅遍全美後一口氣抱回最佳動畫片、最佳電影歌曲（Golden)兩獎，奧斯卡的呼聲也持續攀升。
第31屆評論家選擇獎 電影類 得獎名單
最佳影片／一戰再戰
最佳導演／保羅湯瑪斯安德森（一戰再戰）
最佳女主角／潔西巴克利 （哈姆奈特）
最佳男主角／提摩西夏勒梅（橫衝直闖）
最佳女配角／艾美麥蒂根（凶器）
最佳男配角／雅各艾洛迪（科學怪人）
最佳外語片／這不只是個間諜故事（巴西）
最佳新演員／邁爾斯卡頓（罪人）
最佳喜劇電影／脫線神探
最佳選角／法蘭欣梅斯勒（罪人）
最佳動畫／Kpop獵魔女團
最佳歌曲／Golden（Kpop獵魔女團）
最佳改編劇本／一戰再戰
最佳原創劇本／罪人
最佳配樂／罪人
最佳特技／不可能的任務：最終清算
最佳妝髮／科學怪人
最佳服裝設計／科學怪人
最佳製作設計／科學怪人
最佳視覺效果／阿凡達：火與燼
最佳攝影／火車大夢
最佳音效／F1電影
最佳剪輯／F1電影
