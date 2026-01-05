被視為奧斯卡金像獎重要前哨戰的評論家選擇獎揭曉得獎名單，氣勢領先的《一戰再戰》如預期抱回最佳影片、導演、改編劇本等3大獎，成為大贏家之一，但男女主配角都入圍卻全摃龜，呼聲頗高的李奧納多狄卡皮歐則被強敵「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》擊退，影后是《哈姆奈特》潔西巴克利。台灣電影《左撇子女孩》入圍兩項都落空，《Kpop 獵魔女團》則是提名兩項都獲獎。

▲潔西巴克利以《哈姆奈特》成為評論家選擇獎最佳女主角，往奧斯卡影后的榮銜又近了一步。（圖／美聯社／達志影像）
李奧納多不敵甜茶　新科影帝致詞對台下女友示愛

評論家選擇獎是由美加地區637位電視、廣播、網路影評人共同票選出得主，奧斯卡大獎命中率曾達8成、甚至不輸金球獎，因此頗受重視。《一戰再戰》和導演保羅湯瑪斯安德森雖然再下一城，確立在奧斯卡的大熱行情，可是李奧納多狄卡皮歐爭取第2座影帝卻提前先被提摩西夏勒梅攔胡，兩人必然將繼續激烈廝殺，提摩西也在致詞時感謝女友凱莉珍娜。

過去被視為「文青男神」的提摩西夏勒梅，和象徵通俗、純靠炒新聞搏出名的卡戴珊家族小妹凱莉交往，曾讓不少粉絲心碎，也覺得他的光環在消褪中，沒想到彼此感情挺過3年，提摩西致詞時還直接說道：「我愛妳，如果沒有妳我沒辦法得到這個獎，我從心底感謝妳。」此時鏡頭拍到台下的凱莉，她的嘴型看得出似乎也講了：「我愛你。」來回應台上的男友。

▲《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（左）和李奧納多狄卡皮歐（右）本來在最佳男配角與男主角都是得獎呼聲最高，卻雙雙落空，一起上台分享該片得最佳影片榮耀時，臉上的表情都沒有很喜悅。（圖／美聯社／達志影像）
《科學怪人》與《罪人》　並列得獎數最多大贏家

提摩西夏勒梅是好萊塢目前極少數知名度強大，也真正對於北美觀眾有票房號召力的新一輩紅星，《橫衝直闖》長兩個半小時，聖誕節上映至今北美票房已破5600萬美元，表現極突出，在台灣雖也正上映中，戲院場次卻排得不多，不少觀眾也抱怨想看卻很難湊得上時間。至於《一戰再戰》去年9月已在台上映，目前HBO Max已上架，全台則有台北、台中各一家二輪戲院仍在放映。

其他獲獎電影還包括Netflix《科學怪人》扮演怪人的雅各艾洛迪拿下最佳男配角，《凶器》裡扮妖婆的艾美麥蒂根獲最佳女配角，《罪人》則拿下最佳原著劇本、配樂、年輕演員等4座獎，和同樣拿4獎的《科學怪人》並列獲獎數最大贏家。《Kpop 獵魔女團》繼紅遍全美後一口氣抱回最佳動畫片、最佳電影歌曲（Golden)兩獎，奧斯卡的呼聲也持續攀升。

▲Netflix現象級巨作《Kpop 獵魔女團》在評論家選擇獎入圍兩項都獲獎，包括最佳動畫與最佳歌曲，奧斯卡氣勢攀高。（圖／摘自IMDb）
第31屆評論家選擇獎 電影類 得獎名單


最佳影片／一戰再戰

最佳導演／保羅湯瑪斯安德森（一戰再戰）

最佳女主角／潔西巴克利 （哈姆奈特）

最佳男主角／提摩西夏勒梅（橫衝直闖）

最佳女配角／艾美麥蒂根（凶器）

最佳男配角／雅各艾洛迪（科學怪人）

最佳外語片／這不只是個間諜故事（巴西）

最佳新演員／邁爾斯卡頓（罪人）

最佳喜劇電影／脫線神探

最佳選角／法蘭欣梅斯勒（罪人）

最佳動畫／Kpop獵魔女團

最佳歌曲／Golden（Kpop獵魔女團）

最佳改編劇本／一戰再戰

最佳原創劇本／罪人

最佳配樂／罪人

最佳特技／不可能的任務：最終清算

最佳妝髮／科學怪人

最佳服裝設計／科學怪人

最佳製作設計／科學怪人

最佳視覺效果／阿凡達：火與燼

最佳攝影／火車大夢

最佳音效／F1電影

最佳剪輯／F1電影

