日本職業棒球（NPB）福岡軟銀鷹隊新賽季力拚太平洋聯盟3連霸，去年季末簽下「龍之子」徐若熙，是休賽季最大補強。軟銀隊OB加藤伸一在《東京體育》評論新賽季軟銀隊先發投手戰力，並提出3個觀察點，其中談到徐若熙時，他指出，徐若熙入隊後需要一些時間適應，比起戰力核心，不如將徐若熙視為「若能銜接上即是額外加分」會比較現實。
莫內羅是軟銀隊頭號功臣 加藤伸一：「觀察是否會受疲勞影響」
加藤伸一評論軟銀隊去年先發投手表現，他認為非常努力，「若仔細觀察，戰力調度絕非游刃有餘，事實上先發與後援一直是在不斷苦撐的情況下應戰。」加藤點名古巴籍王牌左投莫內羅是去年的頭號功臣，「他首次獲得太平洋聯盟MVP，先發出賽24場繳出12勝3敗、防禦率1.46的亮眼成績。數據上無可挑剔，且從今年起將被視為本土球員，這對球隊來說是一大利多。」
不過加藤也點出，莫內羅能否延續去年的好表現，是另一個觀戰的焦點，「他是從2024年才正式轉任先發，在那之前長期擔任後援。隨著角色更換，登板間隔和單場負荷量都有巨大變化，而去年他幾乎是全勤扛下先發重任。考慮到多年來在一軍持續投球的累積，今年在『長期征戰後的疲勞』會產生什麼影響，必須謹慎觀察。」
加藤伸一評史都華必須要復活 徐若熙需要時間適應
加藤指出，軟銀先發投手群，除了部分投手外，很難說每個人都有守住整年輪值實績，雖然有大關友久、上澤直之、大津亮介、松本晴、前田悠伍、前田純等優秀投手，但要建立在「每人都能投滿全賽季」的前提下來排兵布陣並非易事。雖然有具備王牌潛力的球員，但還不到開季就能鎖定輪值的能力，必須視狀態與結果採取「隨時輪替」的方式運作。
其中，在2024年拿下9勝4敗、防禦率1.95的26歲洋投史都華，能否在 2026 年完全復活，被加藤視為極大關鍵，更直言是軟銀隊「非表現不可」的存在。另外，軟銀隊休賽季從台灣簽下「龍之子」徐若熙，但加藤認為，徐若熙可能需要點時間去適應日職，「比起一開始就把他當成『核心戰力』，不如將他視為『若能銜接上即是額外加分』會比較現實。」
現年60歲的加藤伸一，1983年日職選秀首輪加入軟銀隊前身南海鷹隊，20年職棒生涯拿下92勝、106敗，生涯防禦率4.21，2004年退役後，加藤曾擔任過軟銀隊一軍、二軍投手教練，也曾是軟銀隊育成部一員，現為社會人球隊九州三菱自動車監督。
更多棒球相關新聞：
經典賽／火腿點頭了！古林、孫易磊參戰WBC 英國想搶水谷瞬也行
王翊亘專欄／各隊洋將陣容陸續補齊 統一獅本周加速簽約補新人選
我是廣告 請繼續往下閱讀
加藤伸一評論軟銀隊去年先發投手表現，他認為非常努力，「若仔細觀察，戰力調度絕非游刃有餘，事實上先發與後援一直是在不斷苦撐的情況下應戰。」加藤點名古巴籍王牌左投莫內羅是去年的頭號功臣，「他首次獲得太平洋聯盟MVP，先發出賽24場繳出12勝3敗、防禦率1.46的亮眼成績。數據上無可挑剔，且從今年起將被視為本土球員，這對球隊來說是一大利多。」
不過加藤也點出，莫內羅能否延續去年的好表現，是另一個觀戰的焦點，「他是從2024年才正式轉任先發，在那之前長期擔任後援。隨著角色更換，登板間隔和單場負荷量都有巨大變化，而去年他幾乎是全勤扛下先發重任。考慮到多年來在一軍持續投球的累積，今年在『長期征戰後的疲勞』會產生什麼影響，必須謹慎觀察。」
加藤伸一評史都華必須要復活 徐若熙需要時間適應
加藤指出，軟銀先發投手群，除了部分投手外，很難說每個人都有守住整年輪值實績，雖然有大關友久、上澤直之、大津亮介、松本晴、前田悠伍、前田純等優秀投手，但要建立在「每人都能投滿全賽季」的前提下來排兵布陣並非易事。雖然有具備王牌潛力的球員，但還不到開季就能鎖定輪值的能力，必須視狀態與結果採取「隨時輪替」的方式運作。
其中，在2024年拿下9勝4敗、防禦率1.95的26歲洋投史都華，能否在 2026 年完全復活，被加藤視為極大關鍵，更直言是軟銀隊「非表現不可」的存在。另外，軟銀隊休賽季從台灣簽下「龍之子」徐若熙，但加藤認為，徐若熙可能需要點時間去適應日職，「比起一開始就把他當成『核心戰力』，不如將他視為『若能銜接上即是額外加分』會比較現實。」
現年60歲的加藤伸一，1983年日職選秀首輪加入軟銀隊前身南海鷹隊，20年職棒生涯拿下92勝、106敗，生涯防禦率4.21，2004年退役後，加藤曾擔任過軟銀隊一軍、二軍投手教練，也曾是軟銀隊育成部一員，現為社會人球隊九州三菱自動車監督。
更多棒球相關新聞：
經典賽／火腿點頭了！古林、孫易磊參戰WBC 英國想搶水谷瞬也行
王翊亘專欄／各隊洋將陣容陸續補齊 統一獅本周加速簽約補新人選