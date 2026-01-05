我是廣告 請繼續往下閱讀

日本大型教育機構 ECC 今（5）日宣布，與品牌代言人、洛杉磯道奇隊球星大谷翔平合作的共同專案「ECC SHOW YOUR DREAMS 2026」正式啟動。同步公開的最新廣告中，大谷翔平罕見地戴上眼鏡登場，斯文帥氣的模樣立刻在網路上引發暴動，讓無數粉絲直呼：「帥到暈倒！」這支名為「告訴我吧！大谷桑」的 15 秒全新廣告於今日起在日本全國放送。畫面中，大谷翔平身穿米色休閒西裝外套搭配清爽的水藍色襯衫，最吸睛的是臉上那副黑框眼鏡，讓他瞬間從粗獷的運動員變身為知性菁英。當廣告中傳來「大谷桑～」的呼喚時，他露出招牌的爽朗笑容，高高舉起右手喊了一聲：「有！」展現出難得一見的呆萌反差感。這段「激稀有」的眼鏡造型畫面曝光後，立刻在社群媒體上引爆話題。粉絲紛紛留言大讚：「身為大谷粉，終於等到『眼鏡谷』成真的一天了！」、「這造型太罕見了吧」、「第一次看到大谷戴眼鏡，意外地超級適合」、「知性又帥氣，完全被擊沈」、「帥到讓人想暈船」。除了帥氣廣告，ECC 也說明了此專案的深層意義。這是自2024年起，由大谷翔平本人發想提議的公益計畫，目的是將孩子們的夢想與可能性擴展到全世界。今年（2026）已是該計畫連續第三年舉辦，同時也是最後一次。與去年相同，將從全日本選拔出50名小學、國中及高中生，全額贊助他們進行海外留學與寄宿家庭體驗。透過這位超級巨星的影響力，希望能鼓勵更多年輕學子勇敢跨出舒適圈，追逐夢想。