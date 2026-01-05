洛杉磯道奇在奪冠後補強腳步依舊不停歇，根據美媒《ClutchPoints》記者凱爾曼（Garrett Kerman）報導透露，道奇已將目光鎖定密爾瓦基釀酒人隊的王牌右投裴洛塔（Freddy Peralta），打算透過「2換1」的交易引進這位剛奪下國聯勝投王的頂尖巨投。若交易達成，道奇將組成由大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、史內爾（Blake Snell）、格拉斯諾（Tyler Glasnow）與裴洛塔等強投組成的史詩級先發輪值。
2.70防禦率＋204K！國聯勝投王裴洛塔成交易大魚
現年29歲的裴洛塔在剛結束的2025年賽季繳出生涯年表現，不僅狂奪國聯最多的17勝，防禦率僅2.70，更在176.2局中狂飆204次三振，WHIP值低至1.08。由於他在2026年賽季結束後將成為自由球員（FA），釀酒人球團面臨「高價續約」或「趁現在換回農場大物」的抉擇，這也讓道奇看準時機準備出手。
裴洛塔目前剩餘的合約價值僅約1600萬美元（約新台幣5億元），對於預算充足的道奇來說，這簡直是「物超所值」的補強目標。
道奇傳豪擲「兩大農場新秀」作為籌碼
為了打動釀酒人隊，報導中指出道奇隊願意送出農場排名前段的外野手霍普（Zyhir Hope）以及極具潛力的左投費里斯（Jackson Ferris）。這兩位潛力新秀被視為道奇未來的基石，但為了把握大谷翔平的奪冠巔峰期，道奇球團顯然已準備好「梭哈」農場戰力來換取即戰力王牌。
大谷、山本、裴洛塔！道奇若湊齊「六大先發」預約未來王朝
凱爾曼在報導中直言：「如果道奇能成功交易到裴洛塔，他們的先發輪值將瞬間躍升至大聯盟最高殿堂水準，這不僅是針對2026年的補強，更是為了確保未來幾年的統治地位。」
想像一下道奇新球季的輪值若是大谷翔平、佐佐木朗希、山本由伸、史內爾（Blake Snell）、格拉斯諾（Tyler Glasnow）以及裴洛塔。這6位投手皆具備王牌甚至賽揚等級的實力，如此豪華的陣容若能成行，道奇無疑在未來幾年都會是世界大賽冠軍的最強熱門。
消息來源：《ClutchPoints》
