世界棒球強權委內瑞拉近日因總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美軍逮捕，國內政局陷入極度動盪。委內瑞拉職業棒球聯盟（LVBP）在經歷了短暫的停賽風波後，透過官方管道正式宣布，2025-26 賽季的季後循環賽（Round Robin）將於當地時間1月7日正式恢復進行。儘管賽事得以重啟，但當地動盪的局勢已引發美國職棒（MLB）高度關注，因為許多大聯盟體系的球員目前仍滯留當地，能否在2月春訓前順利離境，成為最大變數。根據委內瑞拉媒體《BeisbolPlay》的報導，LVBP聯盟在經過週末的緊急協調後，決定重啟備受矚目的「五隊循環賽」。目前暫居領先地位的祖利亞老鷹與拉拉紅雀皆手握1勝0敗的戰績。為了確保賽事順利運作，聯盟將本週一、週二訂為緩衝期，讓各球團有充裕時間處理後勤補給與球隊移動事宜。至於詳細的補賽日程與對戰組合，將由晉級季後賽的五支球隊各自對外發布。聯盟目標是在MLB規定的冬季聯盟截止日前，順利產出冠軍隊伍。針對外界最擔心的球員安危問題，LVBP 主席帕爾米薩諾（Giuseppe Palmisano）在週末公開發表談話。他特別向為數眾多的外籍球員家屬，尤其是來自多明尼加共和國的親屬喊話，強調所有在委內瑞拉的外籍選手目前都已被安置在安全區域，生活起居無虞，請遠在家鄉的親人們放心。雖然聯賽宣布復賽，但危機尚未完全解除。報導指出，受限於當前的領空關閉與軍事管制措施，許多在當地打球的現役MLB球員或前大聯盟球星，正面臨「回不去」的窘境。由於大聯盟春訓即將在2月中旬展開，若這些選手無法及時離境，勢必將影響新賽季的備戰。據悉，各大經紀公司與美職球團正焦頭爛額地與各方協調，試圖在混亂的局勢中為旗下球員找出一條安全的撤離路徑。