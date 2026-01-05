我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2002年底委內瑞拉爆發全國性石油大罷工，導致燃油短缺與交通癱瘓，職棒聯盟最終宣布取消整個賽季，成為史上唯一「沒有總冠軍」的一年。（圖／美聯社／達志影像）

加拉加斯的夜空被火光照亮，槍砲聲取代了球棒擊球的清脆聲響。隨著美軍「斬首」馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動展開，委內瑞拉職棒聯盟（LVBP）季後賽一度停擺。在戰爭面前，國民消遣棒球顯得如此脆弱，歷史上是否有過類似的慘痛先例？事實上，從二戰到美國入侵巴拿馬，再到委內瑞拉自身的政治傷痕，當砲火聲響起，體育賽事往往是第一個犧牲品。對於委內瑞拉球迷來說，最不想回憶的劇本莫過於2002年冬天。當時並非外敵入侵，而是內亂。為了推翻當時的總統查維茲（Hugo Chávez），委內瑞拉爆發了全國性的石油大罷工。社會動盪導致燃油短缺、交通癱瘓，職棒聯盟苦撐數週後，終於在2003年1月宣布「賽季取消」。那是LVBP成立數十年來，當年的罷工雖然慘烈，畢竟還是國內政治角力；如今 2026 年面對的是美軍特種部隊的直接轟炸與軍事佔領。當年的「罷工」至少還能保障球員人身基本安全，如今的「戰爭」恐讓球場變成了潛在的避難所或軍事目標。將時針撥回1989年12月，美國發動代號「正義之師」的軍事行動，全面入侵巴拿馬，目標是逮捕軍事強人諾瑞加（Manuel Noriega）。這與今日美軍突襲委內瑞拉逮捕馬杜羅的劇本，簡直如出一轍。當時正值巴拿馬冬季棒球賽季，美軍的空降與巷戰讓巴拿馬城瞬間陷入火海與無政府狀態的混亂。雖然巴拿馬棒球規模不及委內瑞拉，但當年的軍事行動導致當地體育活動「全面休克」。更可怕的是後遺症，社會動盪持續數月，商店被搶、宵禁實施，根本沒有舉辦大型賽事的條件。那一年的巴拿馬棒球發展出現了嚴重斷層，許多年輕好手因此失去了赴美發展的黃金窗口。如今的委內瑞拉，正步上巴拿馬當年的後塵，甚至因為牽涉到數十位大聯盟（MLB）球星，影響層面更為巨大。許多樂觀派球迷會引用二戰歷史，提到美國總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）著名的「綠燈信」。1942年珍珠港事件後，大聯盟（MLB）面臨是否停賽的抉擇。羅斯福親筆致信大聯盟，強調為了維持國民士氣，棒球「應該繼續打下去」。於是，儘管威廉斯（Ted Williams）、迪馬喬（Joe DiMaggio）等球星從軍，大聯盟依然在戰火中延續了香火。但大聯盟之所以能夠順利進行，是羅斯福能開綠燈，是因為炸彈沒有落在紐約洋基球場。歷史的教訓擺在眼前，當國家機器失能、軍隊接管街道，職業運動就成了奢侈品。2002年的罷工毀了一個賽季，1989年的入侵重創了一個世代的體育發展。如今2026年，隨著美軍踏上委內瑞拉土地，恐影響即將到來的世界棒球經典賽（WBC）。