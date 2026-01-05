我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著日本職棒巨人隊強打岡本和真正式進軍大聯盟，這場重量級簽約不僅震撼日美職棒界，更在南韓媒體間引發高度關注。韓媒指出，由於岡本和真確定加盟多倫多藍鳥，極可能觸動一連串交易連鎖反應，進而導致目前效力於洛杉磯道奇隊的韓籍內野手金慧成面臨離隊或被交易的危機。多倫多藍鳥隊於本月5日正式宣布，透過入札制度簽下巨人隊元主砲岡本和真。據美媒報導，雙方達成一份為期4年、總額高達6000萬美元的合約，其中包括500萬美元的簽約獎金，且合約中並未包含逃脫條款（Opt-out）。這筆簽約顯示藍鳥隊強化內野火力的決心。韓國運動媒體《Xports News》分析，岡本和真落腳多倫多後，原藍鳥隊明星游擊手比薛特（Bo Bichette）轉戰道奇隊的可能性隨之「急遽上升」。比薛特現年27歲，曾兩度入選全明星賽，本季交出打率.311、18轟及94分打點的優異成績。隨著洋基、小熊及道奇相繼加入畢歇特的爭奪戰，若畢歇特最終身披道奇戰袍，勢必引發道奇內野戰力的重新洗牌。南韓媒體對此表示憂心，並以「金慧成再次動搖？岡本赴托倫多→比薛特赴道奇→金慧成空間縮小？」為題展開報導。報導指出，儘管金慧成以多守位工具人與優異跑壘能力深受肯定，但若比薛特加盟，兩人的防守範圍將重疊。此外，球團若與比薛特簽下高額合約，為了薪資平衡與先發名單重新配置，金慧成極可能成為交易籌碼。金慧成於2024年球季結束後透過入札制度加盟道奇，合約為3年總額1250萬美元。他在大聯盟首年繳出打率.280、13次盜壘的成績單，並在世界大賽（WS）關鍵時刻替補上場，親歷道奇奪下世界大賽二連霸的榮光。