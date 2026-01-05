舊金山巨人在休賽季補強動作頻頻，繼大動作升級先發輪值後，傳出下一個目標將是平衡打線結構。根據美媒《ClutchPoints》報導，巨人正計畫與科羅拉多洛磯隊進行一項「2換1」的交易案，打算送出台灣好手鄧愷威與另一名右投塞莫爾（Carson Seymour），藉此換取能守多個位置的工具人打者佛里曼（Tyler Freeman）。
巨人鎖定「上壘機器」佛里曼 盼串連打線
報導指出，巨人隊在2025年賽季的進攻端表現極端，團隊上壘率長期位居聯盟後段班，過度仰賴長打與零星全壘打，缺乏有效串聯攻勢的能力。為了改善打線「貧打」困境，巨人將目光鎖定26歲的佛里曼。
佛里曼在2025年效力洛磯期間，繳出了優異的0.354上壘率，不僅具備精湛的擊球技巧，更能勝任二游中線以及角落外野等多個守備位置。這種類型正是巨人總裁德波德斯塔（Paul DePodesta）偏好的contact類型打者，能大幅降低球隊被三振率，並提升得分穩定度。
高轉速更有威力！鄧愷威1特質吸引洛磯青睞
在這筆潛在交易中，台灣好手鄧愷威被視為關鍵籌碼。雖然鄧愷威上季在巨人的防禦率高達6.37，角色在強投環伺下逐漸式微，但數據分析顯示，他的投球特質極其適合高海拔的庫爾斯球場（Coors Field）。
《ClutchPoints》分析，洛磯隊在投手養成上已不再追求傳統巨投，而是優先考慮能適應特殊環境的投手。鄧愷威擁有頂尖的轉速，因此他的變化球在稀薄空氣中仍能保持高度位移與威力。事實上，鄧愷威去年9月在洛磯主場先發時，曾繳出5.1局飆8K僅失2分的佳作，奪下大聯盟生涯第2勝、同時也是先發首勝，這段表現顯然讓洛磯球團留下深刻印象。
定位尷尬恐成籌碼 美媒：交易鄧愷威是雙贏
目前巨人的先發輪值已擁有韋伯（Logan Webb）、賽揚左投雷伊（Robbie Ray）等多名強投，鄧愷威與塞莫爾在球隊的定位相對尷尬，且正面臨40人名單保位的巨大壓力。
若能用剩餘的投手深度換回一名每日先發的工具人打者，將能大幅提升巨人的整體戰力。對鄧愷威來說，若能成功轉戰洛磯，或許能在更適合發揮其特質的舞台中，重新證明自己具備站穩大聯盟輪值的實力。
消息來源：《ClutchPoints》
