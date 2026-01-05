我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林益全（左）在CPB立春聯賽第2戰未先發，不過在8局下獲得代打機會，他把握住得點圈攻勢，敲出清壘二壘安打，替上海正大龍追平比分。（圖／CPB提供）

中國城市棒球聯賽（CPB）今年元旦開打，多位台灣棒球好手投入該聯賽，其中包括40歲的前中職名將「神全」林益全，昨（4）日林益全並未先發，不過在第8局上場代打，把握住得點圈機會，一支二壘安打替上海正大龍追平比數，總計林益全在CPB的前2戰5打數敲出3安、貢獻3分打點，打擊率6成，狀況相當火燙。林益全去年季末遭統一7-ELEVEn獅戰力外，為了延續球員生涯，林益全「西進」中國CPB，選擇加盟上海正大龍，3日春季聯賽首戰，林益全擔任球隊先發指定打擊，全場4打數敲出2安打，並貢獻1分打點，助隊以7：2擊退福州海俠，取得開門紅。昨日面對廈門海豚，林益全並未先發，不過在8局下球隊1：3落後時，林益全獲得代打機會，他把握1出局二、三壘有人的得點圈機會，從前富邦悍將投手林詠翔手中敲出右外野二壘安打，一口氣替球隊追平比分，上壘後林益全隨即退場休息，不過上海正大龍第9局又失掉分數，最終以3：4落敗。總計林益全目前在CPB出賽2場，5打數敲出3安，貢獻3分打點，打擊率高達6成，手感相當火燙。除了林益全，前台鋼雄鷹好手巴奇達魯・妮卡兒與張育誠都有出賽。巴奇達魯・妮卡兒繳出3打數2安打的表現，並選到1保送，跑回2分，張育誠則是2打數無安打。廈門海豚方面，前統一獅內野手陳家維4打數敲出3安打演出猛打賞、外野手陳育軒3打數2安打，前味全龍外野手鄭鍇文3打數敲出1安打。