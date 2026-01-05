我是廣告 請繼續往下閱讀

對戰組合 比賽時間 尼克（New York Knicks） @ 活塞（Detroit Pistons） 8:00 AM 公牛（Chicago Bulls） @ 塞爾提克（Boston Celtics） 8:30 AM 老鷹（Atlanta Hawks） @ 暴龍（Toronto Raptors） 8:30 AM 太陽（Phoenix Suns） @ 火箭（Houston Rockets） 9:00 AM 黃蜂（Charlotte Hornets） @ 雷霆（Oklahoma City Thunder） 9:00 AM 金塊（Denver Nuggets） @ 76人（Philadelphia 76ers） 9:30 AM 勇士（Golden State Warriors） @ 快艇（Los Angeles Clippers） 11:00 AM 爵士（Utah Jazz） @ 拓荒者（Portland Trail Blazers） 11:00 AM

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季1月6日賽程，將進行8場比賽。其中焦點賽聚焦在金州勇士作客洛杉磯快艇。這是兩隊本季第二次交手，勇士在10月29日的首次對決中，以98：79大勝快艇。快艇本季在分組對戰中戰績為3勝4敗，團隊進攻流暢度仍是隱憂，場均僅23.6次助攻為聯盟墊底，主要由哈登（James Harden）以場均7.9次助攻領軍。相較之下，勇士在分組內取得4勝2敗，但面對勝率過半的球隊時僅有9勝12敗，穩定性仍待加強。數據方面，快艇場均攻下112.4分，略低於勇士平均失分113.9分；勇士則以場均115.2分進帳，略高於快艇的場均失分114.6分。個人表現方面，哈登本季場均25.9分、7.9助攻，仍是快艇最重要的進攻發動機；勇士則由巴特勒（Jimmy Butler）貢獻場均19.7分、5.6籃板，扛起攻防兩端重任。快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）上一戰狂轟45分，率隊以118：101擊敗猶他爵士，狀態火燙，也讓本場對決增添看點。近10場比賽，快艇拿下6勝3敗，場均114.3分、38.4籃板、23.7助攻，投籃命中率48.5%，防守端將對手得分壓制在109.3分；勇士則為5勝4敗，場均119分、44.2籃板、29.7助攻，進攻火力更為猛烈，但防守端場均失分也高達118.2分。傷兵方面，快艇比爾（Bradley Beal）因髖部傷勢本季報銷，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanović）則因腿筋傷勢缺陣；勇士方面，霍福德（Al Horford）背部不適列為每日觀察，小柯瑞（Seth Curry）因大腿傷勢持續缺席。2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCSNBA League Pass、Line Today。