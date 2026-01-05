我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰城太陽隊今（5）日在主場完成一場驚心動魄的逆轉秀。明星後衛戴文布克（Devin Booker）在比賽終了前0.7秒投進關鍵致勝三分球，率領太陽隊以108：105險勝全聯盟戰績最佳的奧克拉荷馬雷霆隊。這場勝利不僅展現了太陽隊韌性，更終結了雷霆隊的4連勝。太陽隊本場比賽克服第二節一度落後達18分的劣勢展開反擊。比賽最後關頭，布克接獲邊線發球，在卡魯索（Alex Caruso）的貼身防守下強拔投進長距離三分球，打破了他本季在外線的低迷手感。布克全場貢獻24分，而替補登場的古德溫（Jordan Goodwin）更成為奇兵，全場16投9中、包含生涯新高的8記三分球，攻下全隊最高的26分。比賽末段雙方戰況激烈，太陽隊狄倫布魯克斯（Dillon Brooks）在比賽剩餘36秒時投進高難度三分球，取得105：101領先。雷霆隊隨即由霍姆格倫（Chet Holmgren）跳投追回2分。接著布魯克斯發生失誤，雷霆隊傑倫威廉斯（Jalen Williams）把握機會在剩餘8.2秒時後撤步跳投命中，將比分追成105：105平手。然而，布克的致勝一擊粉碎了雷霆的反撲希望。雷霆新秀米契爾（Ajay Mitchell）在底角嘗試最後一擊失手，未能將比賽拖入延長。雷霆隊主將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役攻下25分，傑倫威廉斯挹注23分。除了布克與古德溫的表現，布魯克斯也貢獻了22分。太陽隊在第二節一度以31-49落後，但靠著板凳球員外線發威逐漸收復失土。雷霆隊此役失利後戰績變為30勝6負，儘管連勝中斷，依然保有全NBA最佳戰績。結語：太陽展現爭冠韌性太陽隊在缺乏穩定領先優勢的情況下，靠著核心球星的關鍵球執行力擊敗聯盟龍頭，對球隊士氣是一大鼓舞。布克賽後表示，這球的感覺非常好，正是他在球隊最需要時所期待的表現。