▲A-Lin在台東跨年晚會上展現幽默的主持功力，圈粉無數。有網友翻到她曾在直播中於飯店高歌，沒想到唱得正起勁時，突然接到櫃檯打來的投訴電話。（圖／Threads ＠alinfans_my）

▲A-Lin、阿妹被封烈酒女團！Netflix道謝：帶動《獵魔女團》播放量（圖／翻攝自Threads）

▲持修被張惠妹叫出列發言，讓身為I人的他崩潰喊「沒說有這個」，許多粉絲都說他超像過年被叫出來說吉祥話的小孩。（圖／翻攝自IG@chih_siou）

2026年的台東跨年演唱會被網友譽為「全台灣最強跨年晚會」！這場盛會由天后張惠妹親自擔綱總導演，號召了A-Lin、戴愛玲、范曉萱、持修等10組實力派歌手共同開唱，雖然晚會現場沒有正式的主持人，但A-Lin等人在現場的超搞笑發言讓現場嗨翻天，而她藝名的由來也在網路上掀起討論，「A-Lin=阿妹+Jolin」的說法被廣為流傳，為此她出現闢謠，表示A-Lin名字來源是媽媽從小叫她的暱稱「阿玲」，社群討論度爆棚。關於A-Lin藝名的由來，網路上曾流傳「A-Lin=阿妹+Jolin」，因為傳說唱片公司將她定位為「阿妹唱腔、Jolin外表」，對此，A-Lin曾親自闢謠，表示「A-Lin」一名是源自媽媽從小叫她的暱稱「阿玲」，和張惠妹、蔡依林一點關係都沒有。隨著跨年晚會的翻紅，A-Lin過去的一些搞笑片段也被粉絲重新挖出。例如疫情隔離期間，她曾在飯店房間內直播演唱〈不管幸福來了沒有〉，卻因音量過大遭到客訴，當時A-Lin臉紅地向電話那頭道歉：「喔不好意思、不好意思」，掛掉電話後還自嘲「我的老天啊」，影片被回看時更讓粉絲笑稱「隔壁房客賺到了，聽到LIVE版。」2026年的台東跨年演唱會被網友封為「全台灣最強跨年晚會」，這場跨年盛會由天后張惠妹親自擔綱總導演，號召了A-Lin、戴愛玲、范曉萱、持修等10組實力派歌手共襄盛舉。雖然晚會現場沒有正式主持人，但幾位天后級歌手憑藉多年經驗與默契，成功帶動現場氣氛，讓觀眾從開場到倒數迎接新年都沉浸在歡樂氛圍中。晚會中，A-Lin、張惠妹與戴愛玲三位高音女歌手的後台合照掀起網路熱議，照片中三人豪爽笑鬧、氣勢非凡，被戲稱「烈酒女團」。據911成員春風透露，她們彩排結束後一路喝到凌晨四點；加上張惠妹當晚染上紫色長髮，正好與Netflix動畫《Kpop 獵魔女團》主唱角色RUMI髮色一致，話題更快速延燒至國際平台，Netflix台灣官方特別在社群上發文致謝，透露烈酒女團的熱潮帶動了《Kpop 獵魔女團》的觀看數，再掀一波熱潮。跨年晚會上，除了A-Lin的亮眼表現，其他歌手也留下深刻印象，尤其張惠妹在舞台大合唱經典曲目〈三天三夜〉時，內向型人格（I 型）的持修與外向型（E 型）的A-Lin、阿妹形成鮮明對比，持修尷尬地站在原地拍手，被網友笑稱「一臉想下班」，臨時被點名發言時也驚呼「沒說有這個」，增添晚會的趣味。張惠妹與A-Lin等人的熱情感染全場，讓現場觀眾感受到不同性格歌手間的互動魅力，也讓跨年舞台成為回味無窮的經典時刻。