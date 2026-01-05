我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，本屆力拚重返8強的韓國隊，頭號球星絕對是效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）的「風之孫」李政厚。李政厚去年底受訪時曾說，與日本隊同組、與大谷翔平同場競技不再神奇，「他是我們應該要打倒、必須擊敗的對手。」李政厚的登高一呼，必定能激起韓國隊的士氣，亦是中華隊預賽不可輕忽的重點球星。現年27歲的李政厚，父親是韓職名將「風之子」李鍾範，李政厚在2017年韓職選秀加入耐克森英雄隊，菜鳥年就全勤出賽144場，單季敲出179安，刷新韓職新人單季最多安打紀錄，並勇奪該年新人王。2021年李政厚以打擊率3成60，首度奪下個人在韓職的打擊個人獎項。2022年李政厚以193安、113分打點、打擊率3成49，榮膺韓職安打、打點、打擊率3冠王，2023年季末，李政厚正式利用入札制度挑戰大聯盟，與舊金山巨人隊簽下6年1.13億美金的合約。總計李政厚在韓職7年敲出1181安、65轟、515分打點，打擊率3成40。2024年為李政厚大聯盟菜鳥球季，卻因跳接外野飛球而導致左肩脫臼，最後經診斷為左肩出現結構性損傷，必須開刀治療，球季也宣告報銷。李政厚去年球季傷癒歸隊，出賽150場，敲出149安、8轟，打擊率2成66。雖然韓國隊尚未公布完整球員名單，但李政厚一直都意願披韓國隊球衣，他也非常看重國家隊的成績。李政厚去年曾在受訪時說出重話，他表示，「國家隊不是來獲取經驗的地方，應該是派出該年度最佳的選手，並為我們的國家隊出戰國際賽。」去年12月李政厚接受媒體採訪時曾直言，與日本隊同組、與大谷翔平同場競技不再神奇，「他是我們應該要打倒、必須擊敗的對手。」事實上，韓國隊在經典賽上確實需要振作，前次突破預賽已經是2009年的第2屆賽事，隨後3屆賽事都止步預賽，今年的第6屆賽事，被視為必須突破的一屆。中華隊此次在預賽碰上韓國隊，絕對要格外小心李政厚，前次代表韓國隊出征經典賽，李政厚繳出非常優異的成績，預賽出賽4場，14打數敲6安，貢獻5分打點，打擊率高達4成29。韓國隊預賽被分到C組，將與日本、台灣、捷克以及澳洲搶8強賽門票，「台韓」大戰將於3月8日上午11點舉行（台灣時間），此役被視為最關鍵的分組前2決定戰。