捲入博弈、洗錢金額高達306億元的「茗香園冰室」負責人羅以翔，遭檢方起訴後移審台北地院。合議庭今（5）日召開接押庭評議，裁定羅以翔以新台幣500萬元交保，並限制住居、出境出海8個月，另須接受個案手機科技監控；若至明（6）日下午1點仍無法覓得保證金，將還押看守所。同案被告、「東引快刀手」負責人黃秀蓉則以20萬元交保；另4名「豪杰」技術人員被求刑5至6年，並沒收洗錢及不法所得。刑事局調查，41歲羅以翔經營餐飲集團有成，其中北市東區的「茗香園冰室」以正宗港味聞名，頗受饕客青睞，又展店開設知名宵夜品牌「東引快刀手」，由會計39歲黃秀蓉擔任負責人，再「斜槓」開設「HERO PAY」及洗錢水房「豪杰」藏匿於北市內湖區大樓，串接大陸、日本及印度非法第三方支付平台及賭博網站，協助操作人民幣、盧比、日圓之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」業務，從中抽取手續費牟利。起訴指出，羅以翔自民國109年8月起，出資購得支付平台系統原始碼，招募技術人員負責介接支付平台系統與大陸、日本及印度博弈網站，另以其經營「茗香園冰室」餐廳名義承租辦公室為據點，完成架設HEROPAY洗錢跳板系統之第四方支付及「MATCHPAY」第三方支付之洗錢水房豪杰公司。檢警查出，豪杰公司自2021年7月至2025年9月，累計洗錢金額達306億9489萬餘元，羅以翔個人不法獲利逾3.1億元，但目前僅查扣約1.3億元資產。法官認為，本案情節重大原有羈押必要，但起訴後事證已大致完備，加上被告認罪，認定無續押必要，遂裁定交保並加強科技監控。