我是廣告 請繼續往下閱讀

▲姚冠瑋2023年曾在富邦悍將單季獲得63場一軍出賽機會，打席數高達168個，但近年出賽機會較少，如今轉戰味全龍延續職棒生涯。（圖／味全龍提供）

▲前樂天桃猿年輕好手賴知頎，隨隊友曾仁和一起來到味全龍。（圖／味全龍提供）

▲陳暐皓上季還效力台鋼雄鷹，是旅美好手林昱珉的哥哥。（圖／味全龍提供）

味全龍休賽季失去本土王牌徐若熙，積極砸錢補強洋投，此外也傳出簽下前大聯盟好手、前樂天桃猿曾仁和，今（6）日味全龍球團正式宣布與曾仁和完成合約簽署，新球季將披上55號戰袍，此外先前傳出的前富邦悍將鐵捕姚冠瑋，以及2位年輕好手賴知頎、陳暐皓也全數簽下，60人保留名單外選手，則確定簽回29歲一壘手黃柏豪。味全龍球團稍早表示，經過整體戰力評估與雙方溝通後，與曾仁和、姚冠瑋、賴知頎與陳暐皓4位選手，皆順利完成合約簽署，未來將依照球隊整體規劃，投入團隊訓練與賽季備戰，期待選手在新環境中穩定發揮，為團隊戰力帶來正面助益。本次完成簽約的4位新成員中，曾仁和將披上55號球衣、 2023年曾在富邦悍將單季出賽63場的捕手姚冠瑋為65號，前台鋼雄鷹投手、旅美左投林昱珉的哥哥陳暐皓56號，賴知頎則會穿上70號球衣。此外，味全龍球團也同步宣布簽回原列於60人保留名單外的黃柏豪，後續將依球隊規劃，安排相關訓練與發展方向，持續厚植農場深度，強化整體戰力基礎。