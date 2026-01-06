我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小禎（左）在生日派對與Alan（右）接吻放閃。（圖／小禎IG@karenhu1984）

女星小禎（胡盈禎）在去年12月舉辦生日派對，與親友一起慶祝41歲生日，小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉）也驚喜現身，兩人還在現場甜蜜親吻放閃。不料近日小禎在《禎甄要chat內》自爆，男友原本有工作無法出席，但之後還是到場給女友驚喜，小禎透露男友還穿著他們第一次見面的毛衣，讓她當場淚崩，哭到妝都花掉，直呼「我終於等到這一刻」。在近日的節目中，佩甄分享了幫小禎準備驚喜的過程，還為了不被發現還串通胡瓜跟經紀人，假裝是活動行程，但小禎一開門全是親友喊「Surprise！」讓她當場傻掉，但當天最驚喜的部分，就是排除萬難請假趕來的男友Alan。小禎透露當天打電話時有感覺到男友在同一空間，但之後跟朋友一起聊天就沒多想，沒想到轉頭看到男友，直接驚喜到哭出來，「我就想我終於等到這一刻」，直呼真的很感動。佩甄也表示第一次看到小禎哭這麼久，還感性說：「我們終於等到一個愛妳又疼妳的人，還願意突破萬難來到現場」。不過佩甄接著又搞笑爆料，小禎直接哭到妝花掉，臉上出現兩道淚痕，由於太多人要搶著跟小禎合照，她只能趕快去補妝，讓大家笑翻。小禎也表示到現在都很驚喜，所以致詞都想不起來，一字一句都能感受小禎現在滿滿的幸福感。小禎去年9月大方認愛男友Alan，兩人感情十分穩定，Alan還已見過小禎的爸爸胡瓜，前夫李進良也得知兩人交往，相當祝福。而小禎在生日派對當天首次公開兩人的合照，還在照片右下角，附上一張她與Alan的吻照，現場充滿粉紅泡泡，看得出來兩人戀情十分甜蜜。另外，小禎也轉發好友佩甄送她的生日祝福影片，只見在慶生派對現場，Alan手捧花束突然現身，讓小禎驚喜不已；兩人還在眾人起鬨下接吻，Alan也對女友甜喊「生日快樂」，直接甜翻眾人。