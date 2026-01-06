我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽持續熱戰，金州勇士今（6）日102：103，1分之差含恨輸給洛杉磯快艇，柯瑞（Stephen Curry）末節追分期6犯離場成為兩隊氣勢分水嶺，其中第四節剩下8分44秒時，勇士本戰面對快艇一路苦戰，總教練科爾（Steve Kerr）遭驅逐出場，柯瑞率隊於末節展開反攻，剩下8分46秒時，勇士僅以74：78小幅落後，柯瑞從三分線外啟動，第一時間自覺遭到柯林斯（John Collins）出手阻擋犯規，於是將球拋出超高弧線，就在球落入籃框後，裁判才響起哨聲，當下就明確判決進球不算。以重播來看，柯林斯阻擋犯規實際發生的時間點，確實在柯瑞投籃以前，但若以裁判響哨時機點來看，這球無疑也算得上是犯規進算，因而讓柯瑞當下就高舉雙手急跳腳，甚至衝上去找裁判理論，而快艇球員也表達不滿，認為裁判是看到柯瑞大動作表達被犯規後，才進而補哨的嫌疑。後續柯瑞於比賽倒數43秒時，於一次爭球回合中，吞下個人第6次犯規，因而犯滿離場，全場留下27分、6助攻成績單，勇士直到最後一波進攻時，都僅有1分落後的絕殺機會，但柯瑞已不在場上，只能將球交給巴特勒，他選擇後仰跳投出手，不料這記關鍵球卻投出「麵包」，勇士最終就以1分之差惜敗。比賽結束後球迷將那次爭議判決剪輯到網路上，認為裁判明顯太晚響哨，勇士球迷便表示，「這顆球進算的話勇士就贏了」、「結果只差1分，這顆球判決真的很關鍵」，但也有內行球迷解釋，表示這球確實是在柯瑞出手以前犯規的，裁判問題在於太晚響哨，但後續判決並無爭議，