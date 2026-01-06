金州勇士今（3）日作客洛杉磯，在一場充滿戲劇性與哨音爭議的比賽中，以102：103惜敗快艇。儘管勇士在第四節一度落後12分的情況下，憑藉柯瑞（Stephen Curry）的末節神蹟追至1分差，但最終仍因巴特勒（Jimmy Butler）絕殺球失手而告負。這一場比賽除了NBA裁判糟糕的吹判影響勝負之後，也再次暴露出勇士進攻端的問題，他們再次發生長達5分鐘的「斷電期」，本季累計8次聯盟最佳，這支昔日聯盟最佳進攻球隊，已被自己一手創立的三分球時代給超越。
📍勇士VS快艇新聞稿點此：柯瑞犯滿、巴特勒絕殺麵包！勇士102：103輸快艇 科爾暴怒遭驅逐
賽前，科爾在接受訪問時坦言，勇士本季奪冠機率不高，直言球隊不該為追求現在放棄所有資產，但此言論引起前球員卡森斯（DeMarcus Cousins）的不滿，認為不應該在現階段貶低球隊。
然而，誠實對待自己的球隊有何不好？勇士並不是一支爭冠球隊，戰績和表現就說明了一切，掩蓋這一事實，不會讓他們因此提升競爭力，面對問題才能解決問題對吧？
就是要讓球隊知道我們不夠優秀，場內場外都需要補強，就是要看清勇士連哈登（James Harden）缺陣的快艇都打不贏，才能振衰起敝。
針對本場比賽，能分析出勇士吞敗的三大關鍵因素：
一、關鍵判罰爭議：連續「哨音黑洞」引爆科爾怒火
本場比賽的轉折點毫無疑問發生在第四節。首先是柯瑞一次高難度的「彩虹拋投」命中，裁判判定先犯規在先，進球無效，讓原本可能的三分打機會消失。隨後，小佩頓（Gary Payton II）籃下的上籃遭科林斯（John Collins）釘板火鍋，慢動作顯示這球已先觸碰籃板，屬於明顯的干擾球，裁判卻漏吹，導致快艇反擊投進三分，一來一回造成5分的實質落差。
正是這連續兩次的嚴重誤判，點燃了教練科爾的怒氣，他因強烈抗議連領兩次技術犯規遭到驅逐。隨後，柯瑞在最後時刻也因拉人犯規，寫下自2021年以來首次、生涯第13次的6犯離場。即便賽後主裁判坦承干擾球確實誤判，但對於比賽結果已於事無補。
這幾次吹判確實極大影響了場上節奏，也讓勇士末節追分氣勢受到影響，主裁判坦言確實有誤判：「佩頓的那次投籃先擊中了籃板，隨後才被科林斯觸碰到。這本應被判為干擾球（Goaltending）。」他補充說明，除非當時場上先做出判罰且快艇提出挑戰，否則在比賽最後2分鐘以外的時間，無法主動啟動重審程序。
科爾（Steve Kerr）本人因驅逐未參加主訪，但他的反應贏得球員尊重。代理執教的史托斯（Terry Stotts）： 賽後冷幽默表示：「我現在會站在這裡（受訪），只是為了幫史提夫（科爾）省點錢（指替其承擔罰款風險）。」泰倫盧（Tyronn Lue，快艇主帥） 雖然未正面評論判決，但他坦言：「我們今晚確實得到了主場優勢（Home cooking）。」
柯瑞（Stephen Curry） 談到科爾的暴怒，他給予高度評價：「連續兩次判罰都很離譜，我原本也想抗議，但我看到教練先衝出去了。我很欣賞史提夫的做法與氣勢，今晚總得有人站出來做這件事。」格林（Draymond Green）也完全力挺教練：「我認為史提夫的反應是正確的。他今晚對裁判的不滿程度，簡直和我之前情緒爆發時他對我怒吼的程度一樣高。」
這一場輸球其實有助於凝聚勇士內部氛圍，特別是在此前科爾和格林的衝突後，這有助於他們凝聚起來。
二、罕見的進攻斷層：頻繁出現的「得分荒」數據驚人
但比起哨音影響，更嚴重的是勇士得分問題。這一季至今他們沒辦法很好改善它。本季目前為止，勇士是聯盟前五等級的防守球隊，但進攻一直是罩門。
數據顯示，勇士在第三節出現了長達5分鐘的得分荒，這已是他們本季第8次出現5分鐘以上的進攻斷電，高居全聯盟第一。比第2名的爵士（8次）和並列第3的老鷹、溜馬都要多出很多，而這些球隊都稱不上強隊。
這場比賽勇士的三分球表現慘不忍睹，全場41投僅10中，命中率僅24.4%。在哈登（James Harden）缺陣、雷納德（Kawhi Leonard）手感同樣低迷（三分球8投0中）的背景下，勇士本應有機會拉開比分，卻因頻繁的「得分停滯期」將優勢拱手讓人。當進攻過度依賴柯瑞的神仙球時，容錯率也隨之降低。
這支曾經掀起三分革命的球隊，已經被自己一手開啟的時代給超越，看起來像是個老古董，欠缺現代籃球需要的體型和運動能力，真的是「又老又慢」。
三、控制失誤卻失準頭：抵消防守優勢的命中率危機
此役勇士在數據上出現一個極其罕見的現象：他們的失誤控制表現極佳，全場失誤比僅為7比20（快艇20次失誤）。通常情況下，失誤領先對方13次的球隊幾乎必勝無疑，這反映出勇士今日在護球與防守干擾上的成功。
然而，極佳的失誤控制被極差的命中率抵消。當快艇新秀科比桑德斯（Kobe Sanders）扮演奇兵狂砍20分，且雷納德即便打鐵仍能在籃板與防守端貢獻+8的正負值時，勇士卻未能把握快艇多出的13次球權轉換。巴特勒絕殺球的「三不沾」，正是勇士整場手感冰冷、進攻選擇不佳的縮影。
我是廣告 請繼續往下閱讀
賽前，科爾在接受訪問時坦言，勇士本季奪冠機率不高，直言球隊不該為追求現在放棄所有資產，但此言論引起前球員卡森斯（DeMarcus Cousins）的不滿，認為不應該在現階段貶低球隊。
然而，誠實對待自己的球隊有何不好？勇士並不是一支爭冠球隊，戰績和表現就說明了一切，掩蓋這一事實，不會讓他們因此提升競爭力，面對問題才能解決問題對吧？
就是要讓球隊知道我們不夠優秀，場內場外都需要補強，就是要看清勇士連哈登（James Harden）缺陣的快艇都打不贏，才能振衰起敝。
針對本場比賽，能分析出勇士吞敗的三大關鍵因素：
一、關鍵判罰爭議：連續「哨音黑洞」引爆科爾怒火
本場比賽的轉折點毫無疑問發生在第四節。首先是柯瑞一次高難度的「彩虹拋投」命中，裁判判定先犯規在先，進球無效，讓原本可能的三分打機會消失。隨後，小佩頓（Gary Payton II）籃下的上籃遭科林斯（John Collins）釘板火鍋，慢動作顯示這球已先觸碰籃板，屬於明顯的干擾球，裁判卻漏吹，導致快艇反擊投進三分，一來一回造成5分的實質落差。
正是這連續兩次的嚴重誤判，點燃了教練科爾的怒氣，他因強烈抗議連領兩次技術犯規遭到驅逐。隨後，柯瑞在最後時刻也因拉人犯規，寫下自2021年以來首次、生涯第13次的6犯離場。即便賽後主裁判坦承干擾球確實誤判，但對於比賽結果已於事無補。
這幾次吹判確實極大影響了場上節奏，也讓勇士末節追分氣勢受到影響，主裁判坦言確實有誤判：「佩頓的那次投籃先擊中了籃板，隨後才被科林斯觸碰到。這本應被判為干擾球（Goaltending）。」他補充說明，除非當時場上先做出判罰且快艇提出挑戰，否則在比賽最後2分鐘以外的時間，無法主動啟動重審程序。
柯瑞（Stephen Curry） 談到科爾的暴怒，他給予高度評價：「連續兩次判罰都很離譜，我原本也想抗議，但我看到教練先衝出去了。我很欣賞史提夫的做法與氣勢，今晚總得有人站出來做這件事。」格林（Draymond Green）也完全力挺教練：「我認為史提夫的反應是正確的。他今晚對裁判的不滿程度，簡直和我之前情緒爆發時他對我怒吼的程度一樣高。」
這一場輸球其實有助於凝聚勇士內部氛圍，特別是在此前科爾和格林的衝突後，這有助於他們凝聚起來。
但比起哨音影響，更嚴重的是勇士得分問題。這一季至今他們沒辦法很好改善它。本季目前為止，勇士是聯盟前五等級的防守球隊，但進攻一直是罩門。
數據顯示，勇士在第三節出現了長達5分鐘的得分荒，這已是他們本季第8次出現5分鐘以上的進攻斷電，高居全聯盟第一。比第2名的爵士（8次）和並列第3的老鷹、溜馬都要多出很多，而這些球隊都稱不上強隊。
這場比賽勇士的三分球表現慘不忍睹，全場41投僅10中，命中率僅24.4%。在哈登（James Harden）缺陣、雷納德（Kawhi Leonard）手感同樣低迷（三分球8投0中）的背景下，勇士本應有機會拉開比分，卻因頻繁的「得分停滯期」將優勢拱手讓人。當進攻過度依賴柯瑞的神仙球時，容錯率也隨之降低。
這支曾經掀起三分革命的球隊，已經被自己一手開啟的時代給超越，看起來像是個老古董，欠缺現代籃球需要的體型和運動能力，真的是「又老又慢」。
此役勇士在數據上出現一個極其罕見的現象：他們的失誤控制表現極佳，全場失誤比僅為7比20（快艇20次失誤）。通常情況下，失誤領先對方13次的球隊幾乎必勝無疑，這反映出勇士今日在護球與防守干擾上的成功。
然而，極佳的失誤控制被極差的命中率抵消。當快艇新秀科比桑德斯（Kobe Sanders）扮演奇兵狂砍20分，且雷納德即便打鐵仍能在籃板與防守端貢獻+8的正負值時，勇士卻未能把握快艇多出的13次球權轉換。巴特勒絕殺球的「三不沾」，正是勇士整場手感冰冷、進攻選擇不佳的縮影。