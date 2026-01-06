我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士總教練科爾（Steve Kerr）日前在接受採訪時表示勇士今年奪冠機率不高，也引來前明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）的批評，直指勇士正處於需要信心提升的關鍵時刻，但科爾近期的評論不僅無法鼓舞士氣，反而可能讓隊伍信心下滑，引響士氣。科爾日前在接受《The Athletic》採訪時坦言，勇士本季奪冠的可能性並不高，他也對球隊在交易市場的策略提出警告，提醒球團不要為了追求即戰力而輕易放棄資產。科爾表示：「我只是不希望有人誤以為我們全都脫離現實，以為未來幾年我們能每年都和奧克拉荷馬競爭總冠軍，這是不切實際的。」對於科爾的言論，卡森斯在接受FanDuel採訪時表示「如果這是球員說的話，外界會怎麼看？」，他認為這樣的言論無法為更衣室注入信心，對我而言，這才是真正的問題所在。你是在貶低你的球隊，這種缺乏信心的訊息只會在隊員間蔓延。他還指出，長期以來球隊在發展上問題叢生，而科爾的評論暴露了管理與溝通上的缺口。卡森斯也強調，雖然勇士與奧克拉荷馬雷霆或聖安東尼奧馬刺等球隊實力有所差距，但作為NBA競爭者，公開表達對自身陣容的不信任，是極不恰當的做法。他認為，教練作為領導者，應該在言語上給予球員支持，而不是過度揭露球隊短板。儘管科爾的誠實態度意在提醒球隊面對現實，但卡森斯認為公開談論球隊不足，容易削弱球員士氣，對陣容整體發展不利。目前勇士在今（6）日賽前以19勝17敗位列西區第8。