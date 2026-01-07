我是廣告 請繼續往下閱讀

1月7日體壇中知名的壽星，效力中華職棒統一獅的外野手陳傑憲，今天將迎來他的32歲生日。來自高雄的他，是近年台灣棒壇最具代表性的全能型球員之一。其職棒生涯初期以游擊、二壘為主，2020年起轉任中外野手後，迎來生涯關鍵轉捩點，逐步站穩聯盟頂尖外野手地位，並在2024年世界12強賽擔任台灣隊長，並在冠軍賽面對戶鄉翔征擊出關鍵三分砲，幫助中華隊奪下冠軍。陳傑憲出身高雄三級棒球體系，自中正國小少棒、大仁國中青少棒一路成長，年少時便在全國賽嶄露頭角，少棒、青少棒階段皆曾獲得投手獎項。國中畢業後進入三民高中青棒隊，並在父親陳建彰與兄長建議下赴日就讀岡山縣共生高等學校。初到日本時語言不通、適應困難，但在台灣隊友協助下逐漸融入，高中後期成為球隊不動第三棒，在岡山縣高校野球界表現亮眼。畢業後陳傑憲雖曾嘗試挑戰日本職棒選秀但最終並未獲選，於是選擇返台發展，加入文化大學並效力台電棒球隊。期間打跑守俱佳的能力全面開花，自2014年起成為中華隊常客，並在U-21世界盃大放異彩，躍升職棒球團重點觀察對象。2016年，他投入中職選秀，最終由統一獅隊於第二輪指名，正式展開職棒生涯。進入職棒後，陳傑憲迅速以穩定打擊站穩先發，但游擊守備屢遇瓶頸，數度轉換守位。2020年改守中外野後，不僅守備表現趨於穩定，更與蘇智傑、林安可組成火力驚人的「外野三鬼」，助統一獅奪下總冠軍，個人亦勇奪打擊王與安打王。近年來，陳傑憲連續多年獲選最佳十人與金手套，並於2024年世界12強賽以隊長身分率隊奪下台灣史上首座一級國際賽冠軍，個人囊括MVP等三項大獎，聲勢攀上巔峰。2025年季前，他與統一獅簽下10年總額2億元的史上最大合約，象徵其在中職與台灣棒壇的指標性地位。