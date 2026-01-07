我是廣告 請繼續往下閱讀

亞特蘭大老鷹與崔楊（Trae Young）的經紀團隊已在上週正式展開交易層級的溝通，這意味著雙方關係已經走到攤牌階段。事實上，矛盾並非現在才出現。當亞特蘭大老鷹決定把當家球星擺上談判桌，這不只是一筆交易的前奏，而是一次對過去七年建隊邏輯的全面否定。從管理層態度轉變、戰術權力移交，到聯盟環境的殘酷現實，我認為老鷹對崔楊的「無情」，其實並非一夕翻臉，而是耐心被時間與失敗一點一滴消磨後的必然結果。早在去年夏天，老鷹依照勞資協議，本可與崔楊洽談一紙最高4年2.29億美元的提前續約，若成真，他30歲前的黃金期將全數留在亞特蘭大。但老鷹高層顯然重新評估了風險與天花板，在崔楊仍以為談判只是流程時，管理層其實已悄悄關上長期合作的大門。本季老鷹的訊號更為明確。去年11月初到12月中旬，崔楊因傷缺陣將近一個半月，球隊反而趁勢重塑體系，開始以強森（Jalen Johnson）為核心，打造一套更強調防守彈性與尺寸優勢的攻防架構，戰績一度回溫。等到崔楊12月下旬復出，連打5場卻全數輸球，對管理層而言，這幾乎成了殘酷的證據，沒有他，球隊未必更差；有他，至少短期內看不到突破。加上老鷹陣容「大型化」已成不可逆的趨勢，即便崔楊勉強留下，他在新體系中的角色也可能被邊緣化。回顧過去，老鷹曾把崔楊捧在手心。七年前親手選中他，花了整整七季圍繞他建隊。2020-21賽季，他率隊闖進東區決賽，甚至比東契奇更早踏上分區決賽舞台；在麥迪遜廣場花園「殺人誅心」擊潰尼克，也讓他獲得「紐約市長」的外號。但現實是殘酷的。那次東決高峰後，老鷹接下來四年幾乎都在附加賽徘徊，4度挑戰只成功通關兩次，即便進季後賽也難逃一輪遊。為了他，老鷹七年內換了三任主帥，當他與前任總教練麥克米蘭（Nate McMillan）衝突時，高層甚至毫不猶豫站在他那一邊。同時，球隊還配置了強森、丹尼爾斯、歐克古、里薩謝等高機動、防守覆蓋面大的年輕戰力，本意正是為了彌補他在防守端的體型劣勢，而非排擠他。只是，當失敗一次次重演，耐心終究會耗盡。近期傳出達拉斯獨行俠、華盛頓巫師等隊曾評估他的合約，但興趣有限；相對之下，休士頓火箭與密爾瓦基公鹿反而更具想像空間。我不否認外界對他「球權黑洞」的批評，但數據不會說謊，生涯場均9.8次助攻、上季助攻王，這樣的進攻開發能力聯盟屈指可數，27歲的崔楊理論上仍在當打之年，合約也還握有球員選項。但在這個資本越來越沒有耐心、更新換代速度極快的NBA時代，留給他證明「我仍是能帶隊走得更遠的核心」的時間，其實已不算多。老鷹的選擇看似無情，卻是七年試錯後的現實結論。