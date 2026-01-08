NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前爆出重磅消息，根據《ESPN》名記Shams Charania等多人證實，亞特蘭大老鷹隊正式與華盛頓巫師隊達成協議，老鷹將當家球星崔楊（Trae Young）交易至巫師，換回經驗老道的後衛麥科勒姆（CJ McCollum）與潛力射手基斯珀特（Corey Kispert）。這樁交易宣告了老鷹長達7年的「崔楊時代」正式畫下句點。
場邊擁抱道別！崔楊賽中被叫回更衣室 交易線索早露餡
這樁交易發生的過程極具戲劇性。在今日老鷹對陣鵜鶘的比賽進行到第4節時，原先坐在替補席上的崔楊突然被工作人員叫回更衣室，隨後便傳出交易達成的消息。在離開賽場前，崔楊特地與隊友及教練組一一擁抱交談，場面令人動容。
有趣的是，根據NBA名記Austin Krell報導，今日交手巫師的費城76人主帥納斯（Nick Nurse）在聽到消息後竟精準預測了籌碼。納斯笑稱，他早先看到麥科勒姆與基斯珀特出現在場邊，雖然球隊聲稱他們因病缺陣，但兩人看起來神采奕奕，「一點都不像生病的樣子。」
與恩師施倫克重逢 巫師「買低賣高」賭一把
崔楊加盟巫師後，將與現任巫師球員人事副總裁施倫克（Travis Schlenk）重逢。當年施倫克在擔任老鷹總管時，力排眾議透過選秀換來崔楊，如今兩人將在華盛頓再度聯手。對於自2021年起就未曾進入季後賽的巫師而言，引進正值27歲巔峰期的崔楊，不僅能提供年輕核心所需的組織戰力，更能大幅縮短重建週期。巫師高層溫格（Michael Winger）與道金斯（Will Dawkins）認為，崔楊將成為球隊走出樂透區的關鍵鑰匙。
防守黑洞與薪資壓力 老鷹忍痛放手求變
儘管崔楊曾在2021年帶領老鷹闖入東決，並4度入選明星賽，但近年來他在防守端的消極表現以及進攻效率的下滑，讓新任老鷹管理層決定放手。數據顯示，本季當崔楊不在場時，老鷹的球權分享更流暢、速度更快，且防守效率顯著提升。
此外，崔楊明年賽季擁有價值4900萬美元的球員選項，這對老鷹的薪資空間與建隊彈性造成沉重負擔。透過這次交易，老鷹不僅換回了合約即將到期的麥科勒姆以釋放空間，更獲得了與新生代核心強森（Jalen Johnson）契合度更高的射手基斯珀特。
