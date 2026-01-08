我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前首個重磅消息，根據ESPN記者查尼亞拉（Shams Charania）報導，今（8）日亞特蘭大老鷹與華盛頓巫師達成交易，老鷹將崔楊（Trae Young）送往巫師，並換回明星後衛麥凱倫（CJ McCollum）與射手基斯柏特（Corey Kispert），交易未涉及任何選秀權。27歲的崔楊效力老鷹長達8個賽季，自2018年以首輪第5順位加盟以來，一直是球隊門面人物。然而隨著球隊重心轉向年輕核心，雙方關係逐漸緊張，新年後離隊傳聞迅速升溫，巫師後續也被視為崔楊最理想的去向，雙方在交易截止日前展開深入談判，將明星後衛麥凱倫也放上貨架，最終因薪資配平需求，也將基斯柏特納入交易。崔楊與老鷹在2025-26賽季前並未就長約達成共識，成為雙方分道揚鑣的關鍵背景。本季崔楊飽受傷勢困擾，僅出賽10場，老鷹戰績2勝8敗，反觀他缺陣時球隊打出15勝13敗，防守效率也明顯提升。年輕後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）與前鋒強森（Jalen Johnson）的快速成長，進一步加速老鷹轉型。老鷹在獲得麥凱倫後由於他身上握有到期合約，能為球隊在休賽季帶來即時的薪資彈性。基斯柏特儘管本季因右手拇指骨折缺陣一段時間，但其外線投射能力深受老鷹重視，他目前正執行2024年與巫師簽下的4年5400萬美元延長合約，有望成為老鷹輪換的重要拼圖。