NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日即將接近，近期備受關注的交易主角，莫過於亞特蘭大老鷹的當家後衛崔楊（Trae Young）。多方消息指出，老鷹管理層正與崔楊合作，尋求最合適的交易去向，對此老鷹球員談到崔楊的交易消息時，也指出即便流言四起，但仍是會支持崔楊，也會全力為老鷹打出好比賽。儘管崔楊的交易傳聞不斷，老鷹眾將也嘗試將心思專注在球場上，後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）表示，謠言與雜音並非球員能掌控的部分，強調「崔楊自加入球隊以來一直是門面人物，我們支持他，但更重要的是專注讓球隊變得更好。」中鋒波辛基斯（Kristaps Porzingis）也坦言，外界的交易傳言對球隊士氣來說並非理想狀況，但大家仍會努力打出更好的球賽內容，勁量持續專注。本賽季老鷹在崔楊缺戰的情況下打出15勝13敗的表現，在他上場時反倒打出2勝8敗的戰績，顯示崔楊對老鷹的價值已逐漸式微，其中最大的改變，莫過於年輕核心快速成長，前鋒強森（Jalen Johnson）展現全明星身手，場均繳出23.7分、10.3籃板與8.4助攻，成為球隊新領袖。亞歷山大－沃克（Nickeil Alexander-Walker）同樣挺身而出，場均20.5分，填補後場火力空缺。其實早在季前，崔楊未與球隊完成延長合約，就已讓外界質疑其未來。原本預期雙方將於季後再行評估，但戰績與球權結構變化，讓分手時程大幅提前。根據ESPN名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，崔楊最希望的交易去向是華盛頓巫師。楊恩今夏握有價值4900萬美元的球員選項，無論執行或跳脫合約，都將深刻影響老鷹薪資布局。