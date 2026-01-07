我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（7）日客場挑戰新奧爾良鵜鶘，儘管前3節一度陷入苦戰落後達9分，但紫金軍團在末節展現爭冠等級的強韌素質。靠著當家兩大巨星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）合力轟下60分，率隊在第4節發動逆轉的攻勢，最終湖人以111：103戰勝鵜鶘，喜迎3連勝，同時送給對手慘澹的8連敗。本場比賽鵜鶘隊展現強大韌性，側翼神射手墨菲（Trey Murphy III）狀態火燙，全場瘋狂轟下生涯新高的42分。上半場兩隊互有領先，鵜鶘靠著錫安（Zion Williamson）強攻籃下吸引包夾，頻頻為墨菲創造出手機會，半場結束鵜鶘以54：51帶著3分領先進入下半場。湖人隊方面，上半場主要靠唐西奇與詹姆斯支撐進攻體系，兩人半場分別進帳16分與15分，讓鵜鶘始終拉不開比分。進入關鍵第4節，落後7分的湖人隊展現老練經驗，詹姆斯開局連續命中兩記高難度三分球，加上精準妙傳助攻隊友，帶領球隊打出一波8：0的反擊高潮，瞬間逆轉氣勢。鵜鶘隊在暫停後進攻依然找不到節奏，反觀湖人多點開花，新秀克內希特（Dalton Knecht）外線冷箭、中鋒艾頓（Deandre Ayton）籃下強攻，將領先優勢擴大至 7 分。儘管墨菲在末段試圖力挽狂瀾，但唐西奇隨即回敬一記底角高難度三分球，並在關鍵時刻穩定罰球，徹底粉碎了鵜鶘的終止連敗夢。全場數據方面，湖人老大哥詹姆斯繳出30分、8籃板、8助攻的準大三元表現。值得一提的是，詹姆斯在41歲後已經2度砍下30+，4場場均拿到26分7籃板7助攻，投籃命中率高達52.9%；唐西奇同樣砍下30分並送出10次助攻。中鋒艾頓則貢獻18分、11籃板，在禁區給予鵜鶘沉重壓力。鵜鶘隊方面，除了墨菲的42分驚艷全場外，錫安僅得15分表現平平，奎恩（Derik Queen）則拿到10分、13籃板與8助攻。湖人此戰贏球後戰績來到23勝11敗，穩居西區前段班；而遭遇8連敗的鵜鶘則持續在西區墊底沉淪。