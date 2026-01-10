我是廣告 請繼續往下閱讀

▲〈當你孤單你會想起誰〉原唱是NBC新少年俱樂部。（圖／翻攝自bilibili.com）

▲張棟樑《第21個故事》巡迴演唱會今晚登場。（圖／翻攝自KKTIX）

馬來西亞籍歌手張棟樑今（10）日將在高雄流行音樂中心海音館開唱，2005年在台灣出道的他，憑藉溫柔嗓音迅速爆紅，代表作〈當你孤單你會想起誰〉至今仍是許多人在KTV必點的神曲。。這段翻唱往事背後，更隱藏著團員曾為劉德華、黎明等天王寫歌的超狂背景。張棟樑2002年在大馬選秀奪冠，2004年於首張專輯收錄翻唱版的〈當你孤單你會想起誰〉，隨即在亞洲走紅。2005年他轉往台灣發展，同名專輯再次收錄此曲，成功讓這首歌成為國民等級的神曲。當時幾乎所有人聽到這段旋律，都會聯想到張棟樑深情的嗓音，卻少有人知曉這首歌早在30多年前就已經問世。這首歌真正的原唱是「NBC新少年俱樂部」，收錄於他們1993年的專輯《韻事》中，且作曲者正是團員之一的施盈偉。遺憾的是，儘管歌曲動聽，該團體在當年並未因此大紅大紫，甚至在歌曲推出不久後便於隔年宣告解散。雖然男團在幕前未能大放異彩，但成員們的音樂實力卻在解散後於幕後爆發，成為樂壇重要推手。團員蔡議樟在團體解散後展現強大創作力，。另一名成員施盈偉同樣活躍於幕後，曾替女子天團S.H.E 創作〈你還好不好〉，連王馨平的〈普通女人〉也出自他手。這兩位成員成功轉型，在華語樂壇幕後奠定了不可撼動的地位。相較於施盈偉與蔡議樟在幕後的亮眼表現，另一位成員吳政倫在團體解散後，便逐漸淡出大眾視線，目前已在歌壇銷聲匿跡，令不少資深歌迷感到遺憾。這段神曲背後的歷史，隨著張棟樑的版本持續傳唱，才讓大眾重新發現這群曾在樂壇留下深厚足跡的幕後功臣，也賦予了這首經典歌曲更多傳奇色彩。除了經典作品引發熱議外，張棟樑今晚也將在高雄流行音樂中心舉辦《第21個故事》巡迴演唱會。這是他繼2018年《口袋的五度世界》後，睽違8年再度重返台灣大型舞台，令全台歌迷引頸期盼。粉絲們除了敲碗必唱的神曲外，更期待能在現場重溫〈寂寞邊界〉、〈北極星的眼淚〉等經典代表作，與偶像一同找回青春的悸動。