NBA 傳奇球星詹姆斯（LeBron James）看人的眼光向來獨到，他在最新的播客節目《Mind the Game》中，對兩位年輕新星讚譽有加。除了費城76人的馬克西（Tyrese Maxey）外，詹姆斯更將亞特蘭大老鷹隊的前鋒強森（Jalen Johnson）比作公牛王朝傳奇皮朋（Scottie Pippen），並大膽預言這位全能前鋒將在今年首度入選東區全明星賽。詹姆斯在節目中分析，強森本賽季在老鷹隊的角色，完美詮釋了當年皮朋的「控球前鋒」定位。詹姆斯說：「他不只能得分，他還能瘋狂抓籃板，並負責球隊的組織分球。」攤開強森2025-26賽季成績單，數據確實令人咋舌。他場均能攻下23.7分，投籃命中率高達52%，在承擔大量進攻球權的情況下仍維持極高效率；在籃板端，他場均抓下10.4個籃板，這已是頂級中鋒的水準，延續了上季場均雙位數籃板的強勢表現。更可怕的是他的組織能力。強森場均送出8.4次助攻，這在任何位置都屬於菁英級別，更別說他是一名身高近210公分的長人。本季他已累計7次「大三元」，其中一場更繳出的鬼神數據，證明了他對比賽的主宰力。「我提到了皮朋，雖然強森還有一段路要走，但他具備了現代前鋒的所有原型。」詹姆斯指出，強森擁有約208公分的標準身材，搭配驚人的臂展與菁英級別的速度，讓他能在場上無死角覆蓋。「他提升了外線投射，能衝擊籃框，還能防守。絕大多數時間裡，他可以從1號位守到5號位。」詹姆斯補充道，在當今聯盟中，除了恩比德（Joel Embiid）與約基奇（Nikola Jokic）這類巨型中鋒可能會給他帶來麻煩外，強森在防守端幾乎是無解的存在。除了強森，曾與詹姆斯一起在暑假訓練的76人後衛馬克西也獲得高度評價。詹姆斯盛讚馬克西的職業道德：「他總是準時出現，訓練目標明確，是一位真正熱愛比賽並把握機會的球員。」不過，話題回到老鷹隊這位 24 歲的前鋒身上時，詹姆斯的語氣充滿了肯定。對於外界好奇強森的天花板究竟有多高，詹姆斯給出了最直接的預測：「毫無疑問，我認為他今年的表現絕對值得入選東區全明星陣容。」隨著全明星賽票選進入白熱化階段，這位「現代皮朋」能否如詹皇金口所言順利圓夢，答案很快就會揭曉。