▲邊佑錫為了讓自己的全心投入在演藝工作上，出道隔年就入伍當兵。（圖／IG＠byeonwooseok）

▲邊佑錫靠著《背著善宰跑》一舉成為一線男演員，不過他過去有著上百次試鏡失敗的經驗。（圖／IG＠byeonwooseok）

▲邊佑錫今晚以金唱片頒獎人的身分登上台北大巨蛋舞台。（圖／超級圓頂）

男星邊佑錫將於今（10）晚前進台北大巨蛋，以頒獎嘉賓身分出席「第40屆金唱片頒獎典禮」，透過《背著善宰跑》一舉成為一線男星的他，其實走紅之路並非大家所想的平步青雲，他曾透露過去試鏡時被拒絕了不下百次，2010年就出道的他，在演藝圈默默無名了14年才走紅，幸好他從不放棄自己想要成為演員的志向，最後順利在鏡頭前閃閃發光。邊佑錫的姊姊職業是空服員，因此他在讀高中前原本希望可以成為一位機師，不過後來他發現自己對演藝圈的興趣越來越大，再加上190公分的身高讓他被星探發掘成為了模特兒，雖然成為了模特兒，不過他比起模特兒更想成為演員，因此大學時考入了戲劇電影系，開始為他的演藝之路鋪陳。值得一提的是，邊佑錫為了讓自己可以專注在演員發展上，以模特兒身分出道的隔年2011年他就選擇入伍當兵，並在退伍隔年瘋狂投入試鏡，相當清楚自己的未來該如何規劃。2016年，邊佑錫正式以演員身分出道，不過都只能演出一些小角色，直到2020年演出《青春紀錄》、《20世紀少女》、《大力女子姜南順》等劇後才漸漸被大眾所看到；2024年，熬過無名期間超過10年的邊佑錫終於接到了人生第一個主演電視劇《背著善宰跑》，他在劇中和金惠奫共譜浪漫故事紅遍全亞洲，甚至一度被戲稱是「失去本名的演員」，不過他也靠著「善宰」一角一躍成為亞洲頂流男演員，開啟事業高峰。靠一部戲就走進演藝圈巔峰的邊佑錫，其實默默耕耘了14年，過去他曾透露自己試鏡落選超過100次，甚至曾經曾有被選上角色，努力研讀劇本、為了角色剪了新髮型後，被告知角色已被替換的經驗，甚至在片場被罵也是家常便飯，這讓當時的他感到非常自卑，還有了「我也許真的不適合當演員」的想法，幸好他一直堅持在這條路上不放棄，才讓許多觀眾順利看見在鏡頭前閃閃發亮的邊佑錫。今年邊佑錫和IU主演的《21世紀大君夫人》預計將於上半年推出，延續他主演《背著善宰跑》熱潮，為所有粉絲、劇迷們帶來全新、不同性質的作品！今晚的他將以頒獎嘉賓的身分來到台北大巨蛋，出席「金唱片頒獎典禮」，同時受邀頒獎的藝人還有蔡依林、許光漢、宋仲基、安孝燮，是否會和其他藝人有其他互動，也成為所有粉絲關注的焦點。