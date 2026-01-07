我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍「DRAGON COMING 徐若熙旅外球迷歡送會」，地點辦在天母棒球場，場地規劃與主舞台也一併公開。（圖／味全龍提供）

▲味全龍球團推出3個價位的限量紀念套組，可以讓球迷與徐若熙碰拳、拍照，還有紀念御守與簽名球等好物。（圖／味全龍提供）

味全龍本土王牌「龍之子」徐若熙，今年申請旅外資格，與日職軟銀鷹簽下3年最高總值1500萬美元（約合新台幣4.7億）鉅約，為味全龍隊史首位成功輸出至日職的球星，味全龍特別於本周六1月10日下午13點，舉辦「DRAGON COMING 徐若熙旅外球迷歡送會」，地點辦在天母棒球場，全程活動超過3小時，皆為免費入場。徐若熙自2019年選秀入隊後，在味全龍效力超過6年時間，今年季後行使旅外資格，新球季將踏上日職舞台。在赴日前，味全龍球團特別舉辦球迷歡送會，邀請所有龍迷到場祝福「龍之子」旅日順利。「DRAGON COMING 徐若熙旅外球迷歡送會」將於本周六1月10日下午13點開始，地點在天母棒球場售票口前廣場舉行，全程活動預計進行3小時，採用免費入場。當天活動除是徐若熙在台最後一次球迷公開見面會之外，球團也推出3個價位的限量紀念套組，可以讓球迷與徐若熙碰拳、拍照，還有紀念御守與簽名球等好物。味全龍球團也在官方社群平台公告資訊，並寫下：「龍之子徐若熙即將啟程挑戰世界舞台！這不僅是暫別，更是驕傲的起點。邀請所有球迷 01/10（六） 齊聚天母，將不捨化為最強大的後盾，用最熱情的吶喊為若熙注入滿滿能量！」