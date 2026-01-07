歌王林俊傑上月29日正式認愛小20歲的中國網紅七七，七七的身分背景也因此引發大眾討論，網傳她是廣東地區的豪門千金，但也有人質疑她的白富美人設是假的。對此，七七疑似受不了網友造謠，5日被中國狗仔「瓜田寒姐」拍到現身北京海淀區的某個派出所報案，隨後又和助理去逛百貨公司，一舉一動全被拍下。

林俊傑女友七七現身派出所　報警身影被拍到

中國狗仔「瓜田寒姐」在微博貼出七七日前去報警的影片、照片，只見七七身穿黑色連帽外套、戴著黑色口罩，低調在助理的陪同下現身派出所，不確定是為了何事去報案，但結束報案後，七七又和助理前往百貨公司逛街，心情看起來頗為輕鬆。

▲林俊傑女友七七現身派出所　報警身影被拍到（圖／微博＠瓜田寒姐）
▲七七（左）戴著黑色口罩、身穿黑色大衣，只露出一雙眼睛，在助理的陪同下報案後又去逛百貨公司。（圖／微博＠瓜田寒姐）
七七白富美身分遭質疑　網猜她自導自演

外界猜測七七是因為不滿網友的造謠才前往警局，她在與林俊傑的戀情曝光後，身分背景浮上檯面。一名自稱是七七媽媽好友的人士在網路上爆料，七七繼承母親龐大的遺產，父親還是上市公司老闆，她在美國、日本等地都有豪宅，是不折不扣的白富美。

不過也有自稱是七七大學同學的網友出面指控，稱七七的富二代人設其實是假的，她曾在網路上用私人帳號變賣林俊傑演唱會的門票；還有人爆料七七的父親因涉及經濟案件正在海外坐牢。但種種言論都未得到當事人的證實，只成為大家飯後閒談的八卦話題。

另一派網友則猜測七七報警的照片是自己找狗仔拍的，只為了炒熱度，「摀得這麼嚴實是怎麼認出來的？」、「看就知道是自導自演唄」、「哈哈哈哈還找了人來拍，大明星包成這樣都沒人認得出，用力過猛了」、「誰認識？她是大明星嗎？笑死，買了狗仔偷拍吧」、「別買了這種熱搜，只會害了JJ」。

▲七七家庭背景優越，傳出父親是中國知名上市公司老闆，而她在日本東京、美國紐約及西雅圖等地都擁有房產。（圖／七七小紅書）
▲七七疑似家庭背景優渥，但也有人質疑她的白富美人設是假的。（圖／微博＠明星特別任務）
林俊傑、七七交往1年半　否認懷孕想婚

據悉，林俊傑和七七是透過朋友介紹認識的，大約交往1年半了。從林俊傑的認愛照片也可看出，他已經帶七七回家見家長，一起幫媽媽慶生，因此外界也猜測二人好事將近。但林俊傑經紀公司回應，「目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心」，並否認七七懷孕傳聞。

▲快訊／林俊傑公開女友！帶嫩妹陪媽媽過壽：愛不需要長篇大論（圖／林俊傑IG@jjlin）
▲林俊傑（右2）已帶七七（左1）回家見家長了。（圖／林俊傑IG@jjlin）
