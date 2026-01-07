我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽持續熱戰，明尼蘇達灰狼靠著一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）率隊出擊，於下半場下起三分雨，全場團隊砍進14顆外線，拉開領先差距，終場122：94擊敗熱火，收下近期一波3連勝，排名維持在西區第6，輸球的熱火則下滑到東區第8。本場開局雙方外線互轟，愛德華茲投進三分後，熱火得分王鮑威爾（Norman Powell）左側45度角，連砍2顆外線，愛德華茲又以三分回敬，但首節剩不到4分鐘時，愛德華茲就領到第2次犯規，被迫退場休息，熱火首節取得領先。次節開打，灰狼雙長人開始發威，藍道（Julius Randle）多次於高位持球後妙傳給外線，自己也強打禁區得手，灰狼順利逆轉比分，上半場以7分領先結束。下半場灰狼外線火力甦醒，迪文森佐（Donte DiVincenzo）單節貢獻3顆外線，搭配愛德華茲回歸後手感依舊火燙，團隊單節投進7顆外線，加上防守端奏效，讓熱進攻火一度當機，下半場淨勝21分，終場28分差勝出。數據方面，灰狼先發五人得分全數上雙，愛德華茲僅上場29分鐘就18投8中、攻下26分、3籃板與5助攻，還挹注5顆外線，側翼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）19分次高。熱火本戰只打了一節好球，後續手感陷入低迷，全隊僅3人得分超過10分，鮑威爾21分已是全隊最高，好消息是昔日主將赫洛（Tyler Herro）相隔11場後回歸，替補上場29分鐘進帳17分。