洛杉磯湖人今（7）日靠著詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）合力砍下60分，以111：103逆轉擊敗鵜鶘，賽後湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）以大聯盟傳奇名投麥達克斯（Greg Maddux）來比喻41歲詹姆斯逐場狀態，還比喻自己就是捕手，詹姆斯本戰上陣33分鐘，攻下30分、8籃板、8助攻、2抄截與1火鍋，再度以超高效方式幫助湖人末節打出32：17攻勢逆轉取勝，他本季場均上場時間被控制在33.4分鐘，為生涯23季以來新低，但場均仍能貢獻21.2分、5.2籃板與6.7助攻，投籃命中率5成11，甚至比生涯5成06還高。瑞迪克賽後談到儘管高齡41歲，仍舊活躍於賽場的詹姆斯時笑說，他理解詹姆斯為何可以在場上保持高效率，「我很了解他，他為了可以留在場上付出多少努力，就像是生涯末期的麥達克斯，雖然無法每一天保持在最佳狀態，但依舊可以率領球隊贏球，而我就是捕手，我會盡力幫他配球。」59歲的麥達克斯是MLB大聯盟名人堂傳奇名投，生涯累積355勝，奪下4座塞揚獎、8次明星賽、4次防禦率王與18屆金手套，生涯最註明事蹟還是在於其耐投本色，從1986年小熊開始，一路投到2008年42歲才退休，生涯橫跨超過23年、主投5008.1局，堪稱大聯盟史上最具代表性的「鐵人球星」。