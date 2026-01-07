我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人隊今（7）日客場逆轉鵜鶘，喜迎3連勝。日前剛滿41歲的老將詹姆斯（LeBron James）再次展現驚人的競技狀態，全場高效率轟下30分、8籃板、8助攻。賽後，詹姆斯公開重申唐西奇（Luka Doncic）的領袖地位，直言湖人全隊都應該配合他，而非他改變自己的打法。此外，主帥瑞迪克（JJ Redick）都爆料，詹皇有時會叫他「滾開」，展現霸氣的球場主宰力。此役湖人贏得並不輕鬆，前3節一度陷入苦戰落後達9分。鵜鶘側翼神射手墨菲（Trey Murphy III）飆出生涯新高的42分，讓紫金軍團上半場打得極為吃力。進入關鍵第4節，詹姆斯發揮「生化人」本色，開局連續命中兩記高難度三分球，點燃反撲氣勢。隨後唐西奇也穩定輸出，兩人合力轟下60分，搭配中鋒艾頓（Deandre Ayton）18分、11籃板的禁區支援，湖人最終以111：103戰勝鵜鶘，送給對手8連敗。湖人贏球後戰績來到23勝11敗，穩居西區前段班。儘管在場上依舊生龍活虎，詹姆斯對自身體能管理顯得極為謹慎。當被問及是否出戰明日的背靠背比賽時，他直言：「本賽季剩餘所有背靠背的出戰情況，都會是待定狀態。我已經41歲了，是NBA歷史出場時間最多的球員。」由此可知，詹姆斯本季在背靠背的比賽中還是會採舉謹慎的措施，希望能在漫長賽季中優先保護身體、衝擊季後賽。對於外界最關注的雙核球權分配，詹姆斯在賽後給出極高評價，主動退居王位支持唐西奇。他表示：「盧卡不需要為了我而改變他的比賽方式，他是我們這支球隊的核心。我們應該圍繞他調整我們的比賽方式，並找到解決辦法。」洛杉磯湖人主帥瑞迪克也對詹姆斯的臨場判斷讚不絕口，他進一步爆料：「我已經琢磨出怎麼喊戰術了，但他有時候會讓我滾開，然後自己決定進攻策略，這也沒問題。」瑞迪克將詹姆斯類比為棒球名宿麥達克斯（Greg Maddux），直言他即便不在巔峰狀態，仍有能力贏下比賽。此外，面對外界質疑詹姆斯、唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）功能重疊的擔心，瑞迪克顯得信心十足。他強調，一切的起點都是「頂級天賦」：「三個人都是球星，能夠用不同方式使用他們，讓他們接受無球、接受當掩護者，這對我們幫助很大。他們願意用多種方式打球，這非常重要。」