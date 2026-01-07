位居NBA美國職籃（National Basketball Association）西區第二、日前才剛「三殺」雷霆並登頂實力榜首位的聖安東尼奧馬刺，今（7）日客場挑戰傷兵滿營的曼非斯灰熊。雖然馬刺當家球星「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）傷癒復出並狂轟30分，但馬刺最終仍以105：106不敵殘陣灰熊，慘遭爆冷並苦吞近期的一波2連敗。賽後文班亞馬也直言球隊目前有「遇強不弱、遇弱不強」的傾向。
文班亞馬「卡點」打卡 絕殺火鍋定勝負
文班亞馬今日因剛傷癒歸隊，以替補身分登場。馬刺開局由尚帕尼（Julian Champagnie）下起三分雨取得兩位數領先。然而灰熊雖缺少莫蘭特（Ja Morant）等多名主力，卻靠著強韌的防守與團隊外線，在第3節逆轉馬刺。
文班亞馬一度爆發接管比賽，在短短21分鐘的出賽時間內高效率轟下30分、5 籃板。然而馬刺主帥強森（Mitch Johnson）在比賽最後關頭將文班亞馬按回板凳。終場前16秒，馬刺雖獲得絕殺機會，但明星控衛福克斯（De'Aaron Fox）慘遭灰熊阿爾達瑪（Santi Aldama）蓋了一個大火鍋，馬刺1分飲恨。
馬刺爆冷敗北 這場比賽教會我們的三件事
這場看似尋常的例行賽，實則揭露了馬刺與灰熊兩隊目前的真實狀態。
📍強森完美繼承波波維奇風骨 球員健康高於勝負
馬刺隊記詢問馬刺主帥強森（Mitch Johnson），文班亞馬為了爭取上場機會，最具說服力的理由是什麼。強森表示，文班亞馬一貫展現出高度一致的態度，那就是直率且坦誠地面對自己的狀態。「他總是很直接地告訴我們：『我可以比賽，我已經準備好了，我能夠上場。』」米奇說道。這樣的表態不僅令人尊重，也充分展現出他強烈的競爭心與職業態度。
米奇進一步指出，正是這樣的心態，時刻提醒著球團與少數參與相關溝通的成員，肩負起更大的責任。「我們必須以對他最有利的方式來支持他，不只是著眼於當下，而是放眼他的長遠未來。」他強調，文班亞馬對於整個聯盟而言都具有非凡的重要性，「他值得球團以最謹慎、最周全的方式來對待。」
馬刺主帥強森再次展現了他身為波波維奇接班人的氣度。即使最後時刻馬刺極度需要文班亞馬救火，但他堅持不超時使用球員，將出賽時間死守在21分鐘。這種「寧願輸球也要保護球員」的硬頸態度，或許短期內讓球迷心碎，但長遠來看，卻是守護文班亞馬職業生涯的正確選擇。
📍對誰都「一視同仁」？文班亞馬點出馬刺致命傷
馬刺能三殺強敵雷霆，卻屢次栽在爵士、拓荒者及這場殘陣灰熊手中。關鍵在於馬刺防守端極度依賴文班亞馬的籃下威懾力，一旦遇到灰熊這類「全員皆兵」的外線投射型球隊，逼得文班亞馬必須守到三分線外，馬刺禁區就會淪為真空。馬刺目前不怕慢節奏肉搏，最怕被對手牽著鼻子拉開空間。
賽後，文班亞馬接受媒體訪問，談及球隊此役落敗的原因時，點出目前球隊所面臨的狀況。他認為，球隊現階段多少出現「對強隊不落下風、面對實力較弱的對手卻未能完全發揮」的情形。
文班亞馬表示，這樣的現象其實是一體兩面的，「正面來看，我們具備與任何對手抗衡的能力，無論面對誰，都能站在同一個層級競爭；但負面的一面是，我們對所有對手的態度過於一視同仁，少了一點應有的差別。」他坦言，如何在保持競爭力的同時，提升穩定度與專注度，將是球隊接下來必須面對的重要課題。
📍沒有莫蘭特的灰熊 「韌性」更令人恐懼
今日的灰熊展現了驚人的籃板統治力，總籃板數以61：50完爆馬刺，其中包含17個進攻籃板。即使全場發生多達20次失誤，仍能靠著拚勁逆轉勝。這也引發了美媒討論：「這支球隊的靈魂是否已逐漸脫離莫蘭特？」在團隊籃球體系日趨成熟的情況下，灰熊管理層或許真的該思考莫蘭特的未來去向。
