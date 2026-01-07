我是廣告 請繼續往下閱讀

約基奇是在12月29日因左膝受傷退場，當時一度傳出可能是前十字韌帶撕裂，金塊上下相當憂心，甚至擔心這位三屆年度MVP的賽季恐提前報銷。

▲丹佛金塊約基奇的復健進度相當積極，幾乎是「全天候運作」的狀態，不僅頻繁進行重量訓練與腳踏車心肺訓練，也持續冰敷保護膝蓋。（圖／美聯社／達志影像）

金塊在1月底（美國時間）將面臨一段強度不低的考驗，包含1月30日對上洛杉磯快艇隊，以及2月1日作客奧克拉荷馬市挑戰雷霆隊，2月27日還將再度於主場迎戰雷霆

11月初一波6連勝期間，他更繳出場均35.8分、12.0籃板、11.0助攻，投籃命中率高達73.9%，三分球55.6%，其中包含一場面對快艇狂轟55分的代表作。

丹佛金塊隊近日迎來重大利多消息，當家球星尼古拉．約基奇（Nikola Jokic）在膝傷復健進度上明顯超前，讓原本一度瀰漫在丹佛上空的陰霾逐漸散去，也為即將到來與奧克拉荷馬雷霆隊的NBA美國職籃（National Basketball Association）焦點戰役埋下伏筆。所幸隔日球團確認傷勢為左膝過度伸展，預估休養約1個月，讓整個賽季仍保有希望。根據ESPN記者沙姆斯．查拉尼亞（Shams Charania）透露，約基奇的復健進度相當積極，幾乎是「全天候運作」的狀態，不僅頻繁進行重量訓練與腳踏車心肺訓練，也持續冰敷保護膝蓋，甚至已經開始在場上進行定點投籃。查拉尼亞指出，金塊並未急於讓約基奇提前復出，而是在確保恢復品質的前提下，將「1月底」視為合理的回歸時間點。從一開始對於ACL重傷的恐懼，到如今能夠穩定進入場上訓練，對金塊而言無疑是一口大氣終於吐出。從賽程來看，。若復健進度如預期推進，雷霆極可能成為約基奇完全回到比賽節奏的重要檢驗點。這組對戰並非普通例行賽。2025年西區準決賽，頭號種子雷霆與第4種子金塊鏖戰7場，約基奇在系列賽首戰就繳出40分、20籃板以上的怪物數據，但最終雷霆憑藉深度、節奏與第7戰125：93的痛擊淘汰金塊，雙方也因此結下近代西區最具張力的對抗關係。在受傷前，約基奇正處於堪稱生涯巔峰、甚至是聯盟歷史級別的賽季表現。出賽32場比賽，場均29.6分、12.2籃板、11.0助攻，連續第2季繳出大三元等級成績，得分排名聯盟第6、籃板第1、助攻同樣高居榜首。效率層面同樣令人咋舌，投籃命中率高達60.5%，三分球命中率43.5%，完全顛覆對中鋒進攻方式的既定想像。即便數據與場上影響力幾乎無可挑剔，約基奇是否能順利角逐年度MVP，仍取決於傷後回歸時程與出賽場次，聯盟近年實施的「出賽場次規定」仍是一道門檻。不過就目前復健節奏來看，金塊至少已確認一件事，他們的核心支柱並未倒下，這個賽季的重心與想像空間，仍牢牢掌握在約基奇手中。