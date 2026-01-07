我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今(7)日在主場經過一番苦戰，最終以111：103擊退紐奧良鵜鶘。然而，這場勝利並沒有為球隊帶來太多喜悅，賽後焦點全落在先發中鋒艾頓(Deandre Ayton)散漫的比賽態度上。隨著交易大限逼近，這位當年中狀元的防守態度似乎已讓湖人球團與球迷徹底失去耐心。就在比賽過後，《Bleacher Report》資深記者費雪(Jake Fischer)在直播中拋出了震撼彈。他直言：「我不認為湖人球團內部有任何人，把艾頓視為球隊中鋒位置的長期解答，也不認為他是那個能陪伴唐西奇(Luka Doncic)在好萊塢長期發展的擋拆吃餅威脅。」這番話無疑證實了外界的猜測。儘管艾頓帳面數據尚可，但他時常在場上展現出的被動與猶豫，與球隊當家球星唐西奇所需的強悍禁區搭檔形象相去甚遠。今日比賽第二節的一個回合，成為了艾頓「態度問題」的縮影。當時鵜鶘球星威廉森(Zion Williamson)正在罰球，艾頓不僅沒有卡位擋住對方新秀米西(Yves Missi)，甚至在接下來的防守回合中「看戲」，沒有對切入的墨菲(Trey Murphy)進行任何協防，導致對手輕鬆完成三分打。湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)見狀立刻將他換下場。就連鵜鶘隊的轉播單位都看不下去，主播麥爾斯(Joel Myers)直言：「艾頓就像腳被釘在地板上一樣。」球評丹尼爾斯(Antonio Daniels)更補刀：「我們剛才還在稱讚范德比爾特(Jarred Vanderbilt)的拼勁，而艾頓被人詬病的就是缺乏這種馬達。」更讓球迷火大的是艾頓近期的言論。在先前對戰灰熊賽後，針對球隊籃板與進攻問題，他竟對記者拋出一句：「長人無法自己餵飽自己。」這番話被解讀為在抱怨後衛不傳球，甚至公然挑戰總教練瑞迪克強調的「責任制」文化。社群媒體上，「湖人國度」對艾頓的抨擊聲浪來到最高點。不同於以往的憤怒，更多球迷展現出的是一種絕望的接受：「他就是這樣的人，改不了的。」、「沒球權就不防守，這是巨大的紅旗。」隨著費雪的報導與球迷的怒火延燒，將艾頓送上交易檯面的呼聲越來越高。許多球迷點名布魯克林籃網的中鋒克拉克斯頓(Nic Claxton)，認為他優異的護框能力與擋拆威脅，能像加福德(Daniel Gafford)或萊夫利(Dereck Lively)那樣，成為唐西奇身邊最完美的藍領護法。隨著2月交易截止日倒數計時，艾頓在洛杉磯的日子，恐怕已經進入倒數階段。