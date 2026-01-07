對於許多職業球員來說，進入NBA美國職籃（National Basketball Association）是為了名聲與高薪，但對於紐約尼克的法國前鋒「法國坦克」亞布塞萊（Guerschon Yabusele）而言，背後更有一個守護家人的溫情理由。近日亞布塞萊在接受法國YouTuber採訪時，詳解了NBA現行勞資協議（CBA）下的超爽福利制度，並坦言這正是他全力爭取在聯盟待滿五個賽季的主因。
退休金與醫療險 球員的終極後盾
現年30歲的亞布塞萊在訪談中直言，NBA 的福利門檻是球員爭相留下的隱形誘因。他詳細拆解了三個關鍵的時間點：
效力滿3年： 可領取「終身退休金」。
效力滿4年： 個人終身醫療支出由NBA全額負擔。
效力滿5年： 終身醫療保障範圍擴大至「全家」。
亞布塞萊感性地表示：「我想在這裡打滿五年，這樣我的家人也能受益於這份終身照護。人生難料，有些疾病或醫療支出非常昂貴，這能為我的孩子和家庭提供保障。」
精算退休金 每年可領超過6萬美金
根據NBA勞資協議，球員退休金的計算方式為「每年資歷每月可領取1001.47美元」。若亞布塞萊能順利完成2026-27賽季（即他的第五個賽季），等他62歲時，每個月可領取5007.35美元，換算年薪高達60088.20美元（約新台幣190萬元）。雖然他可以選擇從45歲開始提領，但金額會相對減半。
奧運爆發 讓亞布塞萊得以重返NBA
亞布塞萊的NBA經歷並非一帆風順。他於2016年被塞爾提克選中，兩季後便遭裁掉，隨後轉戰中國CBA與歐洲賽場。直到2024年巴黎奧運，他以場均14.0分、成為法國隊僅次於溫班亞馬（Victor Wembanyama）的得分核心，才贏得費城76人的青睞重返美國。
去年他在76人打出職業生涯新高的場均11.0分，進而與尼克簽下兩年1120萬美元的合約。本賽季（2025-26）正是他的第四年資歷，而合約中第二年的球員選項，將成為他達成「五年全家醫療保障」的關鍵門票。
儘管本季在尼克的上場時間並不穩定，甚至面臨交易流言，但考量到這份價值連城的福利，專家預測亞布塞萊極有可能執行下一季的球員選項，留在尼克或在交易後待在NBA。亞布塞萊這種「以家庭為重」的職涯規劃，也獲得了許多球迷的敬佩，稱讚他是真正的「真男人」。
消息來源：Tom Compayrot
