他不僅是進攻發動機，更成為比賽早早定調的關鍵人物，但灰狼的勝利並非單點爆發，而是建立在體型優勢、板凳深度與防守紀律之上，讓熱火整晚只能被動應戰，美國媒體也整理出五大關鍵

明尼蘇達灰狼隊今(7)日主場Target Center火力全開，以122：94大勝邁阿密熱火隊，全場最多領先達31分，從比賽節奏、對抗強度到防守執行力全面壓制對手，交出本季NBA美國職籃（National Basketball Association）最完整的一場勝利內容。此役由安東尼．愛德華茲（Anthony Edwards）領軍，愛德華茲此役不需暖機，開賽便主動攻擊，從外線、中距離到切入籃下皆有建樹。他全場18投8中、三分球8投5中，拿下26分，另有5籃板、3助攻、2阻攻與1抄截，僅出賽29分鐘就完成任務，正負值+16清楚反映他在場上的影響力。更值得注意的是，愛德華茲並非強行出手，而是順著進攻節奏做出最合理的選擇，熱火防線一旦退縮便直接外線出手，貼防過深則果斷切入，徹底擊潰對方外圍防守。灰狼全場禁區得分高達62分，愛德華茲正是牽動防線崩解的核心。灰狼從比賽一開始就展現體格優勢，全場籃板以64比50壓制對手，進攻籃板12顆轉化為大量二波進攻與快攻機會。魯迪．戈貝爾（Rudy Gobert）在禁區形成巨大屏障，繳出13分、17籃板（含4顆進攻籃板）與2阻攻，讓熱火在籃下終結困難重重。朱利葉斯．藍道（Julius Randle）攻下15分、11籃板，納茲．里德（Naz Reid）板凳出發貢獻14分、6籃板，灰狼內線輪換穩定輸出，形成持續施壓。全場快攻得分灰狼以23：11領先，熱火始終無法匹配比賽的身體對抗強度。熱火整場進攻節奏零碎，全場98投僅35中，命中率35.7%，三分球37投12中，頻頻在時間壓力下出手高難度投籃。巴姆．阿德巴約（Bam Adebayo）被有效限制，僅拿7分、11籃板，11投3中，幾乎沒有發揮空間。泰勒．希洛（Tyler Herro）雖以17分成為隊內得分王，但效率不佳，正負值-25為全隊最差。全隊18次失誤被灰狼轉換為21分，讓原本就落後的局面雪上加霜。除了主將發揮，灰狼角色球員同樣關鍵。傑登．麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）攻下19分，另有2抄截與1阻攻，是攻防兩端最穩定的側翼之一。唐特．迪文森佐（Donte DiVincenzo）命中4記三分球，31分鐘正負值+18，完美拉開進攻空間。板凳端的里德持續帶動節奏，即使主力下場，灰狼依然保持防守壓迫感。麥克．康利（Mike Conley）與博恩斯．海蘭德（Bones Hyland）雖然出賽時間有限，但成功穩住進攻節奏，合計0失誤，避免比賽失控。數據最能反映比賽本質。灰狼全場送出8次阻攻、7次抄截，限制熱火禁區僅得38分，同時自身僅12次失誤，卻迫使對手發生18次失誤，這6個球權差距，直接轉化為16分的得分差。到了第四節，熱火球員的肢體語言已經說明一切，灰狼沒有收手，也沒有鬆懈，最終用一場122：94的大勝，替本季仍在尋找定位的球隊，立下一個清楚的比賽標準與方向。